Star Wars Jedi: Survivor dove trovare tutti i pesci di Skoova

Avete difficoltà a trovare i pesci di Skoova per l'acquario del Saloon di Pyloon in Star Wars Jedi: Survivor? Vi diamo una mano noi.

Tra le attività secondarie in cui Cal Kestis può cimentarsi in Star Wars Jedi: Survivor c'è anche il collezionare 12 specie di pesci per popolare l'acquario nel Saloon di Pyloon a Koboh. Si tratta di una lunga missione secondaria che coinvolge il personaggio Skoova Stev, che incontrerete nello stesso pianeta già nelle fasi iniziali dell'avventura. Di seguito vi spiegheremo dove trovarli tutti. In palio, oltre alla soddisfazione personale di avere un acquario pieno di pesci, c'è anche il Trofeo d'argento / Obiettivo "Immersione Skoovacquea" quindi vale sicuramente la pena darsi alle pesca intergalattica. Tenete presente che buona parte dei pesci si trovano non molto lontani dai luoghi che visiterete durante la storia principale, ma non potrete pescarli se prima non avrete reclutato Skoova Stev, quindi vi suggeriamo di farlo il prima possibile per evitare di dover rivisitare location già esplorate in passato e dunque risparmiare tempo prezioso. Capirete di essere nel luogo giusto ogni volta che vedrete la barca arrugginita di questo strambo pescatore alieno nei pressi di uno specchio d'acqua, come nell'immagine qui sotto. Nello specifico ci sono dieci pesci da collezionare su Koboh e i restanti due su Jehda. Se vedete la barca di Skoova Stev allora nei paraggi c'è un pesce da aggiungere alla vostra collezione Sulle nostre pagine trovate anche la guida alle migliori abilità per Cal in Star Wars Jedi: Survivor e quella ai Benefici più utili e dove trovarli.

Come reclutare Skoova Stev e trovare il Pesce See La posizione di Skoova Stev e il Pesce See Skoova Stev si trova nei pressi delle Cascate Collinari di Koboh, non molto lontano dall'Avamposto di Meta Promessa e la Mantis. Una volta raggiunta l'area indicata nella mappa qui sopra, usate la zipline che porta verso l'alto (a inizio gioco probabilmente non potrete accedere ad altri percorsi, quindi è difficile sbagliarsi) e scoverete Skoova Stev. Quello che dovrete fare ora è parlare più volte con questo strambo pescatore alieno fino a esaurire tutti i suoi dialoghi. Una volta fatto lo avrete reclutato per il Saloon di Pyloon e vi aiuterà a catturare dei pesci per riempire l'acquario della locanda. A questo punto non vi resta che parlare nuovamente con lui per ottenere il Pesce See, il primo della vostra collezione.

Dove trovare il Garbon Labrolungo La posizione del Garbon Labrolungo Troverete il Garbon Labrolungo lungo il fiume che attraversa l'Avamposto Meta Promessa a Koboh. Troverete Skoova parcheggiato nei pressi di un grosso edificio che si trova nei pressi del suddetto fiume, a pochi metri dalla Mantis e il rifugio di Cal. Una volta individuato vi basterà parlagli per catturare questo esemplare.

Dove trovare l'Uncinato Spinoso La posizione dell'Uncinato Spinoso Troverete l'Uncinato Spino nel Tunnel da Contrabbando, a Koboh. Visiterete quest'area durante una missione principale nelle fasi iniziali di Star Wars Jedi: Survivor e quindi molto probabilmente incontrerete Skoova anche senza bisogno di indicazioni. Detto questo, se ve lo siete perso viaggiate al punto di meditazione "Saloon di Pyloon" e da qui utilizzate il passaggio segreto immediatamente a destra per entrare nel Tunnel da Contrabbando. Avanzate finché non potrete entrare in una porta a sinistra e vi ritroverete in una grotta. Calatevi in acqua e troverete Skoova. Anche in questo caso basterà parlargli per ottenere l'esemplare che state cercando.

Dove trovare il Tritone con Collare La posizione del Tritone con Collare Uno dei pesci più semplici da aggiungere alla vostra collezione. Troverete il Tritone con Collare, nei pressi della Gola Aspra a Koboh. La barca di Skoova Stev è parcheggiata vicino a un pozzo di catrame, che si trova a pochissimi metri dal punto di Meditazione "Luogo dello Schianto - Gola". Parlate con questo strambo pescatore e otterrete un altro esemplare per l'acquario.

Dove trovare il Gamberone dalle Pinne Blu La posizione del Gamberone dalle Pinne Blu Potrete ottenere il Gamberone della Pinne Blu al confine dell'Insediamento Perduto a Koboh, dalla parte opposta dell'omonimo punto di meditazione. Skoova Stev è nei pressi di un piccolo stagno, ma fate attenzione alle truppe dell'Impero che pattugliano l'area. Se ve lo siete perso durante la prima visita, potrete rimediare velocemente e aggirare tutti i nemici, partendo dal punto di meditazione "Pozze dei Nekko", da qui prendete la strada in salita e proseguite sempre dritto finché non incontrerete Skoova.

Dove trovare il Faa Boccalone Faa Boccalone Scoverete il Faa Boccalone nei pressi di un piccolo stagno situato nelle immediate vicinanze del punto di Meditazione del Passaggio per la Spaccatura a Koboh, che raggiungerete passando dalla Spaccatura Basaltica. Visiterete questa zona durante la missione principale "Il Meccanismo della Foresta".

Dove trovare il Pesce Ray Accecante La posizione del Pesce Ray Accecante Potrete aggiungere alla vostra collezione il Pesce Ray Accecante mentre visitate l'Insediamento Devastato a Koboh durante la campagna principale. Una volta raggiunto il punto di meditazione "Gran Cortile" che si trova in cima a quest'area, troverete nelle immediate vicinanze un Relter a cui potrete aggrapparvi per raggiungere un piccolo altopiano che si trova pochi metri di fronte e con al centro un laghetto. Qui incontrete Skoova Stev, che come al solito catturerà il pesce per voi.

Dove trovare il Pesce Pavone Laa Pesce Pavone Laa Il Pesce Pavone Laa si trova all'inizio del Sentiero del Pantheon a Jedha, un'area che visiterete passando dalla Cripta di Uhrma proseguendo nelle missioni principali di Star Wars Jedi: Survivor. All'interno della cripta dovrete risolvere un piccolo puzzle, rappresentato da un muro con due file da quattro pilastri che si possono estrarre usando la Forza. Per farlo, vi basta estrarre il primo pilastro e l'ultimo pilastro della fila più alta e i due centrali di quella più bassa, come nell'immagine qui sotto. La soluzione del puzzle della Cripta Una volta completato questo rompicapo potrete accedere a un tunnel sotterraneo, alla fine del quale troverete Skoova Stev. Parlategli e pescherà per voi il Pesce Pavone Laa.

Dove trovare il Serpesce La posizione del Serpesce Otterrete il Serpesce a Jedha, vicino alla base di Cere. Partendo dal punto di meditazione "Base degli Anacoreti", girate a destra e fiancheggiate la parete rocciosa fino al bordo, dopodiché saltate tenendovi sulla destra, qui troverete uno stagno e il buon Skoova Stev, pronto ad aiutarvi a catturare un altro esemplare da aggiungere alla vostra collezione.

Dove trovare il Pesce Mee La posizione del Pesce Mee Troverete il Pesce Mee nell'area Follia del Prospettore di Koboh. Partendo dal punto di meditazione "Ascesa della Montagna", andate dritti e superate le due barriere verdi, dopodiché saltate verso il basso, dove vi attendono un paio di nemici e il buon Skoova Stev, che ha parcheggiato la sua barca nei pressi di una cascata.

Dove trovare il Crostaceo dei Detriti La posizione del Crostaceo dei Detriti Il Crostaceo dei Detriti si trova nei pressi del Pantano Viscido, a Koboh. Partendo dall'omonimo punto di meditazione, giratevi di 180° gradi e usate il rampino per raggiungere un rifugio, ora girate a sinistra e calatevi per trovare Skoova Stev nei pressi della palude, che come al solito si offrirà di catturare per voi un altro esemplare per l'acquario.