Star Wars Jedi: Survivor, guida ai migliori Benefici e dove trovarli

A differenza delle Abilità (ecco le più utili) , potrete assegnare solo un numero limitato di Benefici a Cal. Considerando che in totale ce ne sono 25 e molti occupano più di uno slot dei massimo dieci a disposizione, per forza di cose è necessario fare una cernita. Per questo motivo di seguito vi spiegheremo quali sono, a nostro avviso, i Benefici migliori e dove trovarli .

I Benefici migliori di Star Wars Jedi Survivor

Resilienza

Questo Beneficio aumenta l'indicatore massimo del Blocco, in pratica potrete parare più attacchi avversari. A meno che non siate dei maestri delle schivate e con le abilità di contrattacco (come Parata con Spinta), vi suggeriamo di tenerlo sempre equipaggiato dato che occupa un solo slot.

Otterrete Resilienza come premio per il completamento della Camera della Dualità, la prima delle 7 Camere dei Jedi del gioco, che visiterete come parte degli obiettivi per avanzare nella storia principale.

Destrezza

Un altro Beneficio essenziale utile in molti scenari, che aumenta i danni inflitti lanciando la Spada Laser di Cal. Diventa ancora più interessante se combinato ad abilità legate proprio a questa tipologia di attacchi, come il potentissimo Lame Danzanti dello stile a Due Spade. L'unico difetto è che occupa due slot dei Benefici, quindi vi suggeriamo magari di disattivarlo se affrontate un boss contro cui è inutile effettuare attacchi dalla distanza per attivare altri bonus che ritenete più utili a seconda della situazione.

Otterrete Destrezza come ricompensa per il completamento della Camera della Ragione. Si trova a Koboh, nella Foresta Basaltica, non molto lontano dal punto di meditazione "Spaccatura Basaltica". Proseguite sul sentiero principale e troverete un ponte distrutto che potrete superare con il rampino, dall'altro lato si trova la camera.

Fortificazione

Questo Beneficio rigenera gradualmente la salute di Cal fino a un certo punto della sua barra vitale. Si tratta di un bonus molto utile nelle fasi iniziali di Star Wars Jedi: Survivor che permette di non dover sempre fare affidamento sugli stimpack per sopravvivere. Tuttavia, considerando che occupa ben 3 slot, nella fasi avanzate potrete benissimo sostituirlo con altri Benefici, specialmente dopo avrete sbloccato i potenziamenti del ramo Difesa.

Otterrete Fortificazione nella Foresta Basaltica. Partendo dal punto di meditazione Meccanismo della Foresta, dirigetevi nella sala sulla destra e arrampicatevi fino alla cima. Una volta arrivati sul tetto fate il giro finché non potrete calarvi su un sentiero. Proseguite su questa strada, finché non individuerete sulla destra una crepa nel muro da cui potrete entrare. Una volta attraversata dovrete fare un po' di salti con la liana e parkour, finché non raggiungerete questo Beneficio.

Menzione d'onore ad Ambidestro e Mira Precisa, due Benefici ad hoc per potenziare lo stile Blaster

Persistenza

Un Beneficio da due slot che rigenera una discreta quantità di salute ogni volta che Cal sconfigge un nemico durante il Rallentamento. Anche in questo caso parliamo di un bonus davvero sfizioso nelle fasi iniziali di Star Wars Jedi: Survivor.

Otterrete Persistenza dopo aver completato la Camera della Tempra, che si trova a Koboh. Partendo dal punto di meditazione Meta Meridionale proseguite verso l'area Meta Promessa per pochi metri e aggrappatevi al Relter (se avete sbloccato la possibilità di sfruttarli) e volate per qualche metro per raggiungere il tetto del Silo Corroso (è una grande edificio circolare, difficile sbagliarsi) circolare sulla destra. Usate la Forza per aprire la grata e calatevi per individuare l'ingresso della camera.

Frantumazione

Un altro Beneficio che occupa due slot ma che vi tornerà utile per tutta l'avventura, dato che aumenta l'efficacia degli attacchi di Cal nel rompere la guardia dei nemici, il che significa che saranno necessari meno colpi per spezzarla, il che è un vantaggio che potrete sfruttare sia sia contro gli avversari standard che contro alcuni boss.

Otterrete Frantumazione completando la missione secondaria "Trova i Prospettori Scomparsi" su Koboh, che vi verrà affidata dalla Prospettrice che si trova nei pressi del punto di meditazione "Avamposto di Meta Promessa".

Bilanciato

Questo Beneficio si attiva ogni volta che usate uno stimpack, stordendo tutti i nemici nelle immediate vicinanze. Non solo, mentre Cal si cura l'animazione non verrà interrotta dal primo attacco ricevuto. Parliamo di effetti utilissimi in qualsiasi situazione, che permettono di rimettervi in forze anche nelle situazioni critiche senza paura di essere interrotti. Occupa due slot, ma a nostro avviso li vale tutti.

Otterrete Bilanciato in una fase avanzata delle missioni principali di Star Wars Jedi: Survivor, per la precisione dopo aver sconfitto un determinato boss (che non citiamo per evitare spoiler) che affronterete nel "Laboratorio di Ricerca della Repubblica" durante la vostra seconda visita alla Luna Frantumata.

Saggezza

Un Beneficio dagli effetti tanto semplici quanto utili che aumenta il quantitativo di punti esperienza ottenuti dai nemici sconfitti. Occupa tre slot, ma nelle fasi iniziali dell'avventura un bonus simile torna sicuramente utile, in quanto potrete accedere più velocemente a un numero maggiore di abilità e potenziamenti per Cal.

Potrete ottenere Saggezza acquistandolo da Zeta presso il Saloon di Pythoon per 5 Dischi Dati.

Scommettitore è un Beneficio che aumenta di molto i punti esperienza ottenuta, ma non è per tutti. Saggezza è un'ottima alternativa: il bonus è inferiore ma non ha lati negativi

Versatilità

Se vi piace utilizzare più di uno stile di combattimento con la spada laser questo è il Beneficio che fa per voi, visto che aumenta in modo sostanziale i danni inflitti temporaneamente passando da uno all'altro.

Anche Versatilità può essere acquistato da Zeta al Saloon di Pythoon per 5 Dischi Dati.

Extra: Precisione

Questo Beneficio occupa solo due slot e aumenta i danni al vigore inflitti ai nemici dopo una parata. Di contro riduce anche sensibilmente il tempo per eseguirle, quindi lo consigliamo solo ai giocatori più esperti e dai riflessi pronti.

Otterrete Precisione presso l'Insediamento Devastato, nell'area Guglie di Pietra, durante la vostra seconda visita a Koboh.

Extra: Scommettitore

Concludiamo con un Beneficio che suggeriamo soltanto ai Jedi più abili o a cui piace correre rischi. Sacrificando ben quattro slot, Scommettitore aumenta sensibilmente i punti Esperienza ottenuti da tutti i nemici, ma in caso di morte non potrete più recuperali in alcun modo. Detto questo, con un po' di attenzione potrete utilizzarlo per farmare esperienza extra, magari mentre rivisitate le ambientazioni per recuperare collezionabili che vi siete persi la prima volta, ma vi sconsigliamo caldamente di equipaggiarlo contro i boss per ovvi motivi. In alternativa c'è sempre il Beneficio Saggezza di cui abbiamo parlato in precedenza, che offre un bonus minore, ma non ha controindicazioni.

Potrete ottenere Scommettitore completando la missione secondaria "Sconfiggi il Sutaban Alfa" su richiesta di Sorella Taske dopo aver sconfitto lo Skriton dorato, durante la vostra seconda visita su Jedha.