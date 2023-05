The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il cosplay di Shirogane scherza sul ruolo di Link

Tutti parlano di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e non potrebbe essere altrimenti vista la straordinaria qualità del gioco. Anche Shirogane ha sentito l'esigenza di un realizzare un doppio post, e dopo il cosplay più tradizionale ecco un video in cui scherza sul ruolo di Link all'interno della serie.

Protagonista del lancio migliore di sempre per la serie nel Regno Unito, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ribadisce infatti la "stortura" che accompagna il franchise fin dagli esordi, ovverosia il fatto che nel titolo non figuri il reale protagonista dell'avventura, che si fa il mazzo a combattere mostri per migliaia di ore.

"Link combatte mostri per migliaia di ore, ma il gioco si intitola come te", recita il post della modella russa su Instagram, riprendendo un meme piuttosto popolare. "Ho trovato alcuni vecchi ma divertenti video con Zelda e ho deciso di condividerli, spero che questo meme possa esservi di ispirazione!"

Se in generale i cosplay di Shirogane vi ispirano, non c'è che l'imbarazzo della scelta: eccola alle prese con Lucy da Cyberpunk: Edgerunners, Yor Forger da Spy x Family, Camie da My Hero Academia e Ryuko Matoi da Kill la Kill.