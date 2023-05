Classifica UK, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom primo davanti a Hogwarts Legacy

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha debuttato ovviamente al primo posto nella classifica UK, battendo il blockbuster Hogwarts Legacy che aveva dominato finora la top 10 inglese: merito della straordinaria qualità del titolo Nintendo, dell'enorme base installata di Switch ma anche di un passaparola che ormai ha assunto proporzioni notevoli.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Dead Island 2 Super Mario Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild Animal Crossing: New Horizons Minecraft Legends

Come anticipato nelle scorse ore da Christopher Dring, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha avuto il lancio migliore di sempre per la serie nel Regno Unito, ma le informazioni riportate inizialmente sulle vendite del gioco in confronto al già citato Hogwarts Legacy sono state rivedute al rialzo: l'esclusiva Nintendo ha piazzato il 50% di copie retail in più al debutto.

Rispetto alla settimana scorsa, la classifica vede il tie-in di Avalanche Software scendere in seconda posizione con un calo delle vendite pari al 68%, Star Wars Jedi: Survivor andare in terza posizione con un calo del 50% e FIFA 23 risalire invece al quarto posto con un aumento del 43%.

Poche variazioni nell'andamento di Mario Kart 8 Deluxe, che continua a macinare numeri mostruosi anche nel Regno Unito, mentre Dead Island 2 perde posizioni e finisce al sesto posto (-51% su base settimanale). L'unica altra new entry, TT Isle of Man: Riding on the Edge 3, è trentunesimo.