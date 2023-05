The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lancio migliore di sempre per la serie nel Regno Unito

Primo dato importante per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che, stando a quanto riportato dalla compagnia GfK, ha fatto registrare il lancio migliore di sempre per la serie nel Regno Unito. È anche il gioco con il lancio migliore del 2023, andato oltre quello di Hogwarts Legacy, almeno nei negozi fisici.

A riportare quello che possiamo considerare un anticipo delle classifiche inglesi complete è stato il giornalista Christopher Dring, che ha svelato anche altri dettagli in merito al successo del nuovo Zelda. Pur solo da pochissimi giorni sul mercato, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è già l'ottavo Zelda più venduto di sempre nel Regno Unito. Quindi ha già battuto The Legend of Zelda: Skyward Sword, The Legend of Zelda: The Wind Waker e A Link Between Worlds.

Come già detto, è anche il gioco che ha fatto registrare il debutto migliore sul territorio nel corso del 2023, tanto da vendere quasi un terzo delle copie in più di Hogwarts Legacy. Considerando che quest'ultimo è stato lanciato su tre piattaforme e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solo su una, si tratta di un risultato eccellente.

Dring ha comunque sottolineato che Hogwarts Legacy potrebbe essere andato meglio in digitale, anche se è impossibile stabilirlo con certezza, visto che Nintendo non condivide le vendite digitali dei suoi giochi.

Detto questo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non è il lancio più grosso di un titolo per Nintendo Switch, che rimane quello di Pokémon Scarlatto e Violetto del 2022. Ha fatto comunque meglio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vendendo il 173% delle copie in più.