The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch è in forte sconto su Amazon

Che gioco è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il seguito di Breath of the Wild ed è un gioco esclusivo per Nintendo Switch. Si tratta di un gioco d'azione ed esplorazione a mappa aperta, che ci riporta nella Hyrule precedentemente esplorata. Ora però il regno è sconvolto e non solo il territorio è stato modificato in più modi, ma ci sono due nuove regioni da esplorare: un regno sotterraneo e uno celeste composto da un arcipelago di isole volanti.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ci rimette nei panni di Link che deve ancora una volta trovare la principessa Zelda, scoprendo cosa le è successo e fermando un potere oscuro che dilaga nel regno. Potremo esplorare grandi regioni, risolvere enigmi e completare missioni, sfruttando anche un nuovo sistema di gioco che permette di fondere oggetti per creare armi e mezzi di trasporto.