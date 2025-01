Le tessere di ricarica per PlayStation Store sono in sconto su Instant Gaming

Se state per acquistare un gioco o un abbonamento su PS Store e volete risparmiare il più possibile, vi è un metodo: sfruttare le tessere di ricarica per PlayStation vendute in sconto da Instant Gaming. Ad esempio, potete pagare 54,99€ e ottenere 60€ di credito da usare sulla vostra console. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è quello finale che pagherete. Ovviamente lo sconto è valido per vari tagli di ricarica: quello da 60€ è semplicemente il più conveniente. Inoltre, si tratta di un risparmio minimo, ma lo si ottiene in pochi minuti e - sfruttandolo regolarmente - sul lungo termine si risparmiano valide cifre.