Kill la Kill, il cosplay di Ryuko Matoi da Shirogane annuncia il tour italiano

Shirogane tornerà in Italia con un tour che avrà inizio con il Romics, dove sarà presente dal dal 31 marzo al 2 aprile, ma toccherà evidentemente anche altre tappe all'interno della nostra penisola: lo ha annunciato la modella russa, rispolverando il suo cosplay di Ryuko Matoi, la protagonista di Kill la Kill.

Gli appassionati dell'anime creato da Trigger e Kazuki Nakashima ricorderanno che qualche tempo fa è stato anche trasposto in uno spettacolare picchiaduro (ne abbiamo parlato nella recensione di Kill la Kill: IF), e per un certo periodo di tempo Ryuko ha monopolizzato le creazioni di tante cosplayer, anche per merito della sua uniforme particolarmente succinta.

Sarà questo uno dei cosplay che Shirogane porterà al Romics? Non è dato saperlo. "Tornerò al Romics anche quest'anno!", ha scritto la modella nel suo post su Instagram. "Ho fatto le prenotazioni perché sì, questa primavera avrò una sorta di tour italiano!"

Se avete intenzione di incontrare Shirogane durante la sua visita nel nostro paese, è il caso di ripassare alcuni dei suoi lavori più rilevanti: da Marin di My Dress-Up Darling a Nilou di Genshin Impact, da A2 di NieR: Automata al suo grande classico, Asuka di Neon Genesis Evangelion.