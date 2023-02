My Dress-Up Darling, un cosplay di Marin da Shirogane per San Valentino

Shirogane è tornata a vestire i panni di Marin, la protagonista femminile di My Dress-Up Darling, dedicandole un nuovo cosplay (l'ennesimo!) in occasione di San Valentino. Il risultato? Come se ci fossero dei dubbi: è perfetto.

Nella serie creata da Shin'ichi Fukuda, che tanto successo sta riscuotendo in tutto il mondo, Marin è una ragazza appassionata di cosplay che vuole realizzare i propri sogni e un giorno si imbatte nel giovane sarto di talento, Wakana Gojo, specializzato finora nel realizzare vestiti per bambole.

Fra i due si viene a creare ovviamente un forte legame, come da copione per i manga di questo genere, e Shirogane è stata anche stavolta molto brava a catturare l'essenza del personaggio, pur nella semplicità del suo abito e di un makeup essenziale: parrucca bionda, trucco tutto sommato leggero e un paio di lenti a contatto colorate.

Se siete fan della modella russa, i suoi ultimi lavori includono Nilou da Genshin Impact, A2 da NieR: Automata, Lucy da Cyberpunk 2077 e Makima da Chainsaw Man.