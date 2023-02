No Man's Sky, trailer di lancio su PlayStation VR2 con l'aggiornamento Fractal

No Man's Sky fa il proprio debutto oggi su PlayStation VR2, nell'ambito dell'aggiornamento Fractal, disponibile anche sulle altre piattaforme per il titolo di Hello Games, che non poteva esimersi dal realizzare lo spettacolare trailer di lancio che trovate qui sotto.

Senza dubbio uno dei giochi migliori disponibili al lancio di PlayStation VR2, No Man's Sky riceve con questo update una serie di funzionalità e contenuti mirati a "garantire un'esperienza ancora più immersiva ai giocatori che utilizzano periferiche VR", con tanto di "audio 3D, un'interfaccia utente adattiva e un gameplay semplificato e interattivo."

"L'aggiornamento permette ai giocatori di passare facilmente dal gameplay VR a quello standard restando sullo stesso salvataggio. Include anche una serie di opzioni aggiuntive su tutte le piattaforme", recita il comunicato stampa rilasciato da Bandai Namco.

"I giocatori possono guadagnare una nuova astronave, l'Utopia Seeder, e scoprire una nuova spedizione 'Utopia' che sfida a lavorare insieme e ricostruire, per la misteriosa Utopia Foundation, un sistema solare abbandonato."

"L'update include anche nuovi contenuti per gli utenti di Nintendo Switch, che ora avranno accesso a tutte le missioni Nexus e Quicksilver e alla storia 'Trace of Metal', tutte già disponibili per le altre piattaforme."

"I giocatori su PlayStation, Steam Deck e Switch possono anche sperimentare una maggiore immersione grazie al supporto per i controlli giroscopici che rende esplorare e scansionare le nuove scoperte più confortevole e preciso che mai."