Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, il trailer della storia apre le prenotazioni

L'editore Koei Tecmo ha pubblicato il trailer della storia di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key con cui ha anche aperto le prenotazioni del gioco. Nel trailer possiamo ascoltare la canzone finale del gioco dal titolo "travelers" cantata da suis vocalist della band Yorushika, che in merito ha detto: "Sono una nuova a questa avventura, ma mi è stato chiesto di ricoprire un ruolo importante con la sua canzone finale, avendo così l'opportunità di cantare una canzone meravigliosa che scalderà i cuori di tutti al termine di tutto il percorso fatto. Non vedo l'ora di vedere come questa canzone raggiungerà i vostri cuori in questa ultima estate, alla fine di questa avventura!"

Leggiamo i dettagli sulle versione prenotabili:

I giocatori che pre-ordineranno il gioco entro il 23 marzo 2023 riceveranno i bonus pre-order digitali "Straw Hat", "Summer Flower Crown" e "Great Alchemist's Staff". Questi accessori esclusivi possono essere equipaggiati da Ryza separatamente dal suo costume.

Insieme all'edizione standard, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sarà disponibile nella Digital Deluxe Edition, che include il set costume "Another Look", il set costume "Back to Summer", "Gem Packs" e "Key Packs", che saranno utili per l'avventura. Oltre ai contenuti presenti nella Digital Deluxe Edition, la Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key Ultimate Edition conterrà il set costume "Gust Collaboration" e l'"Atelier Ryza 3 Season Pass", che permetterà ai giocatori di scaricare i contenuti digitali aggiuntivi disponibili successivamente per l'acquisto. I contenuti digitali includeranno costumi per i membri della propria squadra, pacchetti espansione per le ricette, mappe aggiuntive, pacchetti Gust Extra BGM, con canzoni aggiuntive dei titoli Gust, e molto altro.

KOEI TECMO Europe ha già annunciato che verranno lanciate due incantevoli edizioni speciali di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key: una Premium Box e una Special Collection Box, disponibili in esclusiva sul KOEI TECMO Europe Online Store. La Premium Box del gioco include un Art Book, un poster in formato B2 di stoffa con un'illustrazione originale, un set di due clear file illustrate, un mini ciondolo in acrilico, e un DLC per l'accesso anticipato contenente un costume per Ryza e una copia del gioco, il tutto all'interno di una bellissima scatola da collezione. La Special Collection Box, un must-have per tutti gli appassionati, comprende tutti i contenuti della Premium Box, insieme a un portachiavi originale, un pergamena in formato A1 con un artwork originale, una selezione di ciondoli in acrilico con la copertina di ogni gioco della trilogia e un set di dodici carte illustrate.