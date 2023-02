Offerte eBay: Xbox Series S in sconto, vediamo il prezzo della console

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per Xbox Series S, la console di Microsoft. Il prezzo attuale è 249.90€, invece di 299.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è grandestore, con il 100% di feedback positivo. È anche categorizzato come venditore eBay Premium per velocità e affidabilità della spedizione, che è gratuita e avviene in due giorni. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Ricordiamo che Xbox Series S è la console di attuale generazione più economica attualmente sul mercato. Si tratta di una console senza lettore ottico, quindi è possibile giocare unicamente in formato digitale, con i videogame di Xbox One e Xbox Series, oltre a una selezione di giochi Xbox Originale e Xbox 360. La confezione include ovviamente anche il controller Xbox Series e tutti i cavi necessari, da quello dell'alimentazione a quello HDMI.

Xbox Series S

