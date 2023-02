Intel NUC 13 Extreme: la recensione di un PC desktop compatto ad altissima potenza

Ancora più compatto se lo mettiamo in relazione alla potente componentistica, al punto che che la nostra prima perplessità riguarda le temperature della CPU, ma di questo parleremo più avanti nel corso della nostra recensione. Per il momento apriamo il grosso e lussuoso baule rinforzato che fa da confezione e diamo un'occhiata nel dettaglio alla componentistica utilizzata.

I nuovi Intel NUC 13 Extreme , un design a metà tra barebone e Mini Tower, partono da una base custom ma sono pensati per alloggiare anche componentistica PC standard tra cui, in questo caso, una ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition, una scheda video che è senza alcun dubbio in grado di dare grandi soddisfazioni. Certo, si tratta di un modello della generazione precedente, mentre il processore Intel Core i9-13900K a cui è affiancata è il non plus ultra in ambito consumer desktop, ma sarebbe stato impossibile infilare una delle nuove mastodontiche NVIDIA GeForce RTX 4000 in un case che per quanto sia più spesso dei precedenti, cosa che permette anche di utilizzare SSD e alimentatori standard, resta decisamente compatto.

Caratteristiche hardware

La custodia dell'Intel NUC 13 Extreme è una robusta cassa rinforzata in stile militare

I nuovi Intel NUC (Next Unit of Computing) sono dei kit composti da case e scheda madre custom, pensati per montare componentistica standard che può quindi essere sostituita senza problemi in caso di danni o qualora ci sia la necessità di effettuare un upgrade. Certo, questa impostazione comporta uno spessore maggiore rispetto ai design precedenti dei NUC, ma permette anche di utilizzare una qualsivoglia scheda video entro i 33 centimetri di lunghezza e i 3 slot di spessore come la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition montata nel modello arrivato in redazione. Certo, parliamo di una scheda video che appartiene alla generazione precedente e che non eccelle per quantitativo di memoria, ma parliamo anche di una soluzione dalla potenza decisamente elevata per un compatto di questo genere, per sua natura troppo piccolo per poter alloggiare gli attuali e voluminosi modelli della serie NVIDIA GeForce RTX 4000.

Un altro vantaggio dello spessore aumentato riguarda la dissipazione del processore che nel caso del modello protagonista della nostra recensione è un Intel Core i9-13900K. Parliamo del modello top di gamma di Intel di tredicesima generazione e del processore consumer più veloce in circolazione, cosa che spiega anche le paratie interamente traforate dello chassis, vista la necessità di tenere a bada una CPU decisamente calda infilata all'interno di uno spazio ristretto.

Tanto ristretto che le memorie sono di taglia piccola, ma parliamo comunque di 32 GB di Kingston HyperX Fury DDR5 da 4800 MHz, non particolarmente veloci, ma all'altezza di un sistema dotato di SSD sempre Kingston da 7088.07 MB/s in lettura sequenziale e 6110.60 MB/s in scrittura sequenziale che promette prestazioni elevatissime nelle operazioni di codifica e rendering, ma anche in situazioni dove a contare sono la grafica professionale e il gaming, 4K incluso con titoli ottimizzati o con l'aiuto del DLSS laddove c'è di mezzo il ray tracing.

L'Intel NUC 13 Extreme all'interno del suo comodo e robusto alloggio

Per quanto riguarda la sfera professionale, i 12 GB di memoria video possono risultare un limite e lo stesso vale per la mancanza di supporto per SSD PCIe 5.0, con lo slot PCIe principale che è sì PCIe 5.0 e può quindi ospitare schede di espansione per SSD di ultima generazione, ma è occupato dalla GPU. In ogni caso si tratta comunque di una macchina dalla potenza complessiva elevata e che include un alimentatore modulare 750W 80+ Gold SFX 12VO, sufficiente anche per una AMD Radeon RX 7900 XTX pensando a un futuro upgrade con una GPU di nuova generazione che non manca di modelli compatibili con le dimensioni del case Intel.

A quanto sopra si aggiunge una connettività di buon livello che include due porte ethernet Intel ad alta velocità, una da 2.5 Gb e una da 10 Gb, una scheda Intel Killer Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2 (dotato di capacità 5.3), ben sette porte USB-A 3.2 Gen 2 di cui una sul pannello frontale dove c'è anche una porta USB-C 3.2 Gen 2x2 e due porte Thunderbolt 4 che permettono di sfruttare a fondo anche gli SSD esterni più veloci in circolazione. Ed è generosa anche la connettività della GPU che include 5 porte di cui 2 HDMI 2.1 e 3 DisplayPort 1.4a, garantendo un sacco di opzioni per una configurazione multi-monitor. Inoltre sulla scheda madre troviamo due ingressi SATA 2.0 che non sono molti, ma sono più che sufficienti considerando che ci sono ben cinque slot M.2 PCIe 4.0 X4 NVMe di cui tre con alloggiamento da 80 millimetri e due con alloggiamento sia da 42 millimetri che da 80 millimetri.

Piccolo ma più largo dei modelli precedenti, l'Intel NUC 13 Extreme punta su sobrietà e potenza

A essere carente è l'illuminazione, con l'unica eccezione che riguarda il logo della GPU, ma volendo tingere di colori il NUC Intel, senza dubbio pensato anche per giocatori e creatori di contenuti nonostante lo chassis decisamente sobrio, è possibile ricorrere ai 4 connettori interni con un supporto complessivo per 120 LED da configurare con lo Studio Software Intel NUC. Ed è discreto anche il supporto audio che include 7.1 digitale tramite HDMI o DisplayPort, jack audio da 3.5 millimetri sul pannello frontale e i tre jack separati per microfono, line-in e altoparlante sul retro.

Scheda tecnica Intel NUC 13 Extreme