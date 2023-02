PlayStation VR2, i giochi migliori disponibili al lancio del visore per la realtà virtuale di PS5

Il miglior hardware del mondo non serve a nulla senza un software che ne enfatizzi le qualità: si tratta di un principio fondamentale nel mondo dell'informatica, che chiaramente vale anche e soprattutto quando si parla di videogiochi. Ogni nuova piattaforma deve poter contare su di una line-up di lancio che invogli gli utenti ad acquistarla, che sia capace di generare entusiasmo e aspettative. Ebbene, quali esperienze possono dar vita a sensazioni simili? Ci sono prodotti che potremmo definire killer application? Quando mancano ormai poche ore al debutto ufficiale nei negozi del nuovo visore per la realtà virtuale prodotto da Sony, ecco la nostra selezione dei giochi migliori disponibili al lancio di PlayStation VR2.

After the Fall After the Fall, un confronto ravvicinato Ambientato fra le strade di una Los Angeles post-apocalittica, infestata da un'orda di mutanti chiamati Snowbreed sullo sfondo di un 1980 alternativo, After the Fall è uno sparatutto a base cooperativa che racconta la storia di un gruppo di sopravvissuti apparentemente immuni al contagio, che lottano contro i mostri utilizzando tutte le armi a propria disposizione nella disperata ricerca di un modo per riportare il mondo alla normalità. La formula è quella classica di Left 4 Dead, pur con l'aggiunta di alcune sfumature social quasi da MMO: il titolo di Vertigo Games ci conduce da uno scontro all'altro, da un rifugio sicuro all'altro, nell'ambito di una campagna che ha senza dubbio qualcosa da dire nello spazio delle applicazioni in realtà virtuale, e che pur non vantando la pulizia e il dettaglio delle produzioni più blasonate riesce a centrare il bersaglio.

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7, la visuale in prima persona della modalità VR Sviluppato con in mente PlayStation VR2 fin dall'inizio, Gran Turismo 7 è senz'altro un esponente di punta della line-up di lancio del visore Sony, a cui aderisce attraverso un semplice aggiornamento gratuito per gli utenti che già possiedono il gioco in versione PS5. L'update in questione abilita l'esperienza in realtà virtuale, che non si limita a una specifica modalità bensì abbraccia l'intera campagna del gioco di guida targato Polyphony Digital. Una campagna che, come abbiamo scritto nella recensione di Gran Turismo 7, vanta un'enorme quantità di contenuti e tanta qualità. Si parte infatti dalla carriera, corposa ed entusiasmante sebbene non priva di spigoli sul fronte del bilanciamento, per arrivare a tutta una serie di extra che aggiungono spessore a questo capitolo: dalle tradizionali patenti al café, dalle gare Hot Chili al comparto online competitivo, con il suo enorme potenziale. Gran Turismo 7 non supporta i controller di PlayStation VR2, e il motivo è semplice: Kazunori Yamauchi e i suoi colleghi ritenevano che guidare le vetture utilizzando il DualSense o un volante restituisse sensazioni estremamente vicine a quelle reali, e dunque non era necessario implementare questa funzionalità. Ad ogni modo, il gioco è stato definito incredibile da chi ha avuto modo di provarlo, e scusate se è poco.

Horizon Call of the Mountain Horizon Call of the Mountain, una fase di combattimento con le Macchine L'attesa esclusiva first party sviluppata da Firesprite e Guerrilla Games, Horizon Call of the Mountain, ci riporta nel mondo di Aloy a un anno esatto dall'uscita di Forbidden West, presentandosi però come uno spin-off in cui vestiamo i panni di un protagonista inedito, Ryas: un ex guerriero appartenente ai Carja delle Ombre che, pentito del proprio passato, è determinato a redimersi e poco importa se per riuscirci dovrà affrontare una missione apparentemente impossibile. Se avete letto la nostra recensione di Horizon Call of the Mountain, saprete che nel gioco la componente narrativa è stata un po' trascurata e le meccaniche esplorative non sempre risultano indovinate, andando ad appesantire un po' troppo l'azione e proponendo soluzioni talvolta impacciate per quanto concerne la gestione dei movimenti. Gli scontri si confermano però emozionanti, e in generale il comparto visivo regala sequenze di grande impatto, che valgono il prezzo del biglietto per quella che a conti fatti è una delle poche esperienze inedite disponibili al lancio di PlayStation VR2.

Kayak VR: Mirage Kayak VR: Mirage, una suggestiva sequenza fra i ghiacci Già disponibile su PC, Kayak VR: Mirage farà il proprio debutto anche su PS5 in concomitanza con l'arrivo di PlayStation VR2, portando sulla piattaforma Sony il suo solido impianto simulativo e una grafica davvero spettacolare, fra le migliori che si siano viste finora in un prodotto di questo genere disegnato per la realtà virtuale: merito senz'altro del sistema di illuminazione, che valorizza al massimo ogni elemento dello scenario, ma non solo. Certo, lo scotto da pagare per poter ammirare uno spettacolo del genere sta nel numero limitato delle ambientazioni, soltanto quattro, e nella conseguente quantità di contenuti ridotta, come spiegato nella recensione di Kayak VR: Mirage. C'è inoltre l'elemento della fatica, visto che per condurre il nostro kayak dovremo effettivamente remare utilizzando i controller del visore Sony: un esercizio fisico efficace, ma senz'altro distante dal concetto di rilassarsi davanti a un videogioco.

Moss e Moss: Book 2 Moss: Book 2, la coraggiosa Quill si prepara a una nuova avventura La serie sviluppata da Polyarc è senza dubbio una delle cose migliori uscite sull'originale PlayStation VR, e siamo dunque stati felici di sapere che, grazie a un aggiornamento, entrambi gli episodi dell'affascinante avventura in realtà virtuale con protagonista la coraggiosa topolina Quill verranno portati sul nuovo visore Sony in concomitanza con il lancio. Nella recensione di Moss e nella recensione di Moss: Book 2 abbiamo tessuto le lodi di questa sorprendente produzione, in cui nulla pare lasciato al caso: il comparto narrativo crea immediatamente un legame con il personaggio che controlliamo, i puzzle ambientali sono pieni di idee interessanti e la durata limitata del capitolo d'esordio viene compensata dalla maggiore ricchezza del sequel, che prova a spingere su tutti i fronti alla ricerca di una sintesi che si conferma entusiasmante.

No Man's Sky No Man's Sky, il fascino della scoperta in VR Anche nel caso di No Man's Sky ci troviamo di fronte all'aggiornamento per PlayStation VR2 di un titolo già disponibile, in questo caso da parecchio tempo ma con una storia che giustifica ampiamente il percorso compiuto finora da Hello Games. Ricorderete infatti che al debutto l'esperienza messa a punto dal team di Sean Murray aveva sostanzialmente deluso le aspettative, ma poi è stata gradualmente migliorata fino a concretizzare la visione originale degli autori e spingersi addirittura oltre. Abbiamo avuto modo di raccontare questo entusiasmante percorso in uno speciale sui primi cinque anni di No Man's Sky, per poi riprendere il gioco in mano in occasione dell'espansione Outlaws e confermare la bontà del lavoro svolto finora. Ebbene, quella stessa esperienza, nella versione migliorata tecnicamente per PS5, arriverà al lancio su PS VR2 per consentirci di esplorare la galassia in una maniera mai così coinvolgente.

Pistol Whip Pistol Whip, la nostra pistola rivolta verso uno dei nemici Capace di offrire un'interessante variazione sul tema rispetto alle originali meccaniche di SUPERHOT, Pistol Whip ci mette al comando di un pistolero estremamente abile, al punto che gli attacchi dei suoi nemici sembreranno procedere al rallentatore: una peculiarità che consente di evitarli accovacciandosi oppure scattando di lato, per poi rispondere prontamente al fuoco sfruttando al meglio le munizioni a disposizione ed eventualmente eseguendo un gesto per ricaricare. Un impianto immediato, divertente e accattivante come quello di un coin-op, messo al servizio di una struttura che punta su stage brevi ma intensi, rappresentati visivamente come una sorta di film action e accompagnati da una coinvolgente colonna sonora elettronica, che tiene sempre alto il ritmo dell'azione: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Pistol Whip.

Resident Evil Village Resident Evil Village, Lady Dimitrescu e le sue figlie Al di là dell'evidente selling point di poter ammirare da vicino e in maniera del tutto inedita uno dei personaggi al contempo più affascinanti e inquietanti degli ultimi anni, l'ormai iconica Lady Dimitrescu, la modalità VR di Resident Evil Village ci darà modo di rivivere l'avventura di Ethan Winters completamente in realtà virtuale, anche in questo caso tramite un semplice aggiornamento gratuito per gli utenti che già possiedono il gioco. Se avete letto la nostra recensione di Resident Evil Village, saprete che si tratta di uno dei capitoli più convincenti per la serie Capcom negli ultimi anni, capace di ribadire l'interpretazione in prima persona introdotta con Resident Evil 7 biohazard e di puntare forte su meccaniche sparatutto in combinazione con un'ambientazione ispirata all'horror gotico europeo fra vampiri, licantropi e creature raccapriccianti che non mancheranno di terrorizzarci.

Tetris Effect: Connected Tetris Effect: Connected, una delle modalità multiplayer Sviluppato dagli autori di Rez Infinite e Lumines, Tetris Effect: Connected è la versione con modulo multiplayer dell'ultima, peculiare interpretazione del grande classico dei puzzle game, enfatizzata da un mix di grafica e sonoro in grado di illuminare letteralmente tutti gli elementi sullo schermo e dar vita così a uno spettacolo non indifferente, che si sviluppa all'interno di oltre trenta livelli e nell'ambito di differenti modalità. Queste ultime introducono spesso interessanti novità rispetto alla formula originale, come ad esempio la meccanica Zone, che permette di fermare il tempo laddove ci si trovi in grossa difficoltà per poter recuperare all'ultimo secondo, o la modalità cooperativa Connected, in cui tre giocatori collaborano effettuando combo ed eliminazioni al fine di sconfiggere potenti boss in una sorta di frenetica battaglia comune. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Tetris Effect: Connected.

The Last Clockwinder The Last Clockwinder, i nostri cloni che eseguono ciclicamente la stessa azione Uno dei migliori giochi in realtà virtuale usciti lo scorso anno su PC e Meta Quest, The Last Clockwinder approderà anche su PlayStation VR2 come titolo di lancio, portandosi dietro un notevole carico di idee e suggestioni che non mancheranno di conquistare i possessori del visore Sony. L'esperienza è infatti ambientata in un mondo magico e colorato, rappresentato con uno stile cartoonesco che salta subito all'occhio. Il nostro compito sarà quello di riparare l'antica torre dell'orologio costruita all'interno di un gigantesco albero, e per farlo dovremo utilizzare un paio di guanti che trasformano tutte le azioni che eseguiamo in un'automazione, creando dei cloni che continuano a effettuare quello stesso movimento all'infinito, dando vita in questo modo a meccanismi sempre più complessi.