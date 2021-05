Resident Evil Village, la recensione per PC

Ecco dunque l'idea del remoto villaggio esteuropeo in cui si muovono streghe, vampiri e licantropi, che ci accoglie dopo una fase iniziale sconvolgente e che stabilisce fin da subito alcuni concetti molto chiari: Ethan Winters non è più lo sprovveduto di una volta, ha seguito un addestramento militare e sa come difendersi. A maggior ragione se dalle sue azioni dipende la vita di sua figlia.

Forse però avevano esagerato: l'episodio era troppo spaventoso , tanto che chi lo aveva provato in realtà virtuale su PlayStation VR si era ritrovato con grossi problemi a sostituire la tappezzeria del divano, e così per il capitolo successivo avrebbero dovuto cambiare nuovamente, trovare un diverso equilibrio fra orrore e azione, magari ispirandosi a qualcosa di diverso rispetto all'ormai inflazionato tema degli zombie .

L'inquietante favola che Mia racconta a sua figlia Rose durante l'affascinante introduzione del gioco, narrata in maniera eccellente dalla voce di Katia Sorrentino, si pone come un incipit perfetto anche per la recensione di Resident Evil Village per PC , che arriva dopo la puntuale ed esaustiva analisi della versione console.

Gameplay: un Resident Evil nuovo e diverso

Resident Evil Village ci vedrà sempre brandire un'arma, o meglio quasi sempre.

Le prerogative di Resident Evil Village impattano subito sul gameplay, che come detto è molto più orientato all'azione rispetto a quanto visto nel precedente episodio, che provava nella prima metà della campagna a ripercorrere il cammino degli horror game "passivi", quelli in cui si può solo scappare o nascondersi senza combattere.

Confuso e ferito, Ethan entra quasi immediatamente in possesso di un coltello e le dinamiche di parata, respingimento e affondo vengono chiarite nel giro di pochi minuti, ma si decide di lasciarle a disposizione esclusivamente degli utenti che proveranno a completare il gioco al livello di difficoltà più alto fra i tre normalmente disponibili, incontrando inevitabili problemi di approvvigionamento di armi e munizioni.

Resident Evil Village, il combattimento con un abietto servitore di Lady Dimitrescu.

Tutti gli altri potranno affidarsi più tranquillamente alla pistola e al fucile a pompa, che entrano rapidamente a far parte dell'inventario del protagonista e consentono di eliminare i feroci lycan in maniera relativamente rapida, magari tirandoli giù con una schioppettata e finendoli con proiettili di piccolo calibro mentre ancora sono a terra, andando poi a raccogliere gli oggetti lasciati dai loro cadaveri.

Il fatto che gli avversari di base siano fondamentalmente dei licantropi si traduce in situazioni molto più dinamiche rispetto ai tradizionali zombie. Solitamente appostati sui tetti delle case del villaggio, i lycan attaccano quando ci sentono arrivare e si muovono in maniera improvvisa, rendendo difficile inquadrarli nel mirino per un colpo alla testa e riducendo velocemente le distanze.

Resident Evil Village, alcuni superstiti del villaggio uniti in preghiera.

Certo, il maggiore focus sui combattimenti e sulle tipologie di nemici presenti, piuttosto numerose e variegate fra normali, ranged, corazzati, mini boss e boss propriamente detti, non esclude dal quadro gli elementi tipici di Resident Evil, ovverosia gli enigmi a base di chiavi, codici e oggetti da raccogliere in giro per poter accedere a zone in precedenza sigillate.

Ecco, questa componente è stata purtroppo depotenziata: gli sviluppatori hanno deciso di utilizzare l'inventario tradizionale solo ed esclusivamente per armi, munizioni e medikit, inserendo le materie prime per il nuovo sistema di crafting all'interno di slot virtualmente infiniti e le già citate chiavi e gli oggetti necessari per risolvere gli enigmi da un'altra parte ancora.

Resident Evil Village, un inquietante scorcio che ci troveremo a esplorare.

Insomma, difficilmente avrete problemi di spazio in Resident Evil Village, e vi basterà utilizzare le monete raccolte in giro (ma soprattutto i gioielli da vendere al misterioso Duca) per ottenere le risorse necessarie a una tempestiva estensione della "valigia". Dimenticatevi dunque di incorrere in quelle situazioni in cui bisogna magari sacrificare uno spray medico per far posto a una manovella legata a un qualche meccanismo.

Allo stesso modo, la facile accessibilità alla mappa e le indicazioni presenti sui punti di interesse, incluso l'eventuale obiettivo di turno, riducono in maniera sostanziale i tempi morti ed eliminano qualsiasi dubbio o perplessità su come procedere per andare avanti nella campagna. Un approccio che, al netto dei pur numerosi segreti da scoprire in giro per gli scenari, si presta anche alle speedrun.