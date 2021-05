GetsuFumaDen: Undying Moon: abbiamo intervistato il producer Shin Murato

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella Top 5 Indie di maggio, GetsuFumaDen: Unfying Moon è sicuramente uno dei titoli più interessanti tra quelli da tenere d'occhio in questo mese di maggio 2021. Per l'occasione dell'uscita del titolo, abbiamo avuto modo di fare qualche domanda al producer di Konami Shin Murato . Ecco dunque quello che è emerso nella nostra intervista sul titolo in uscita il 13 maggio su PC e il prossimo anno su Nintendo Switch.

Un gioco profondo e ispirato

GetsuFumaDen: lo stile artistico peculiare

Quali sono state le principali fonti mitologiche di ispirazione per la creazione di questo nuovo titolo?

GetsuFumaDen: Undying Moon è un universo originale, quindi non ci sono fonti mitologiche di ispirazione. Tuttavia, abbiamo fatto riferimento alla visione asiatica dell'inferno e all'Inferno Dantesco. Ma noterete la vera visione del mondo di GetsuFumaDen: Undying Moon giocandolo.

Siete partiti dalla stessa base del passato o avete provato ad inserire nuovi elementi?

È importante sottolineare che questo titolo è un nuovo gioco, non una remastered del gioco originale, anche se utilizza la vecchia IP di Konami. Abbiamo mantenuto l'azione 2D dell'originale per i giocatori a cui piaceva quel gioco, ma altri elementi sono nuovi. Vogliamo che i nuovi fan apprezzino questo titolo come una nuova IP. Tuttavia abbiamo ripreso la celebre musica del gioco originale e l'abbiamo inserita per le parti principali di GetsuFumaDen: Undying Moon. Per quanto riguarda le nuove tracce invece, aggiungono elementi che aumentano il fascino di ogni fase in cui sono utilizzate. Crediamo che l'elemento sonoro sia uno dei punti di forza di questo titolo.

GetsuFumaDen: l'azione frenetica

Il gioco è ambientato 1.000 anni dopo l'originale del 1987. Questo lasso di tempo sarà narrativamente coperto o passerà a una storia completamente nuova?

Non vorrei commentare troppo la storia del nuovo gioco per evitare spoiler, ma posso dire che abbiamo prestato molta attenzione alla narrativa del gioco originale.

Il titolo è un hack & slash roguelite per quanto ne sappiamo. Quali sono i punti di forza del gameplay?

Al di là degli elementi roguelite che risulteranno familiari ai giocatori, il titolo introduce il "Setsuna System" che si basa sulla spaziatura / tempismo del budo giapponese. Quando il sistema è eseguito correttamente, i kanji giapponesi appaiono quando si attaccano i nemici. 閃 è il contrattacco, 絶 è la parata, 破 è infrangere la guardia, 崩 è la rottura, 誅 è l'esecuzione, 斬 è l'accumulo degli slash, 壊 è l'accumulo di colpi contundenti, 穿 è accumulo di colpi perforanti e così via. Quando combattono, i giocatori possono usare due armi principali e due armi secondarie contemporaneamente che possono essere scambiate con delle nuove trovate in giro per il mondo di gioco. C'è una varietà di armi principali e armi, quindi sarà divertente vedere i giocatori raccogliere / potenziare varie armi per trovare quelle con cui si troveranno meglio.

GetsuFumaDen: l'ispirazione non manca

Come verrà gestito lo sviluppo del personaggio? Ci sarà un albero delle abilità basato sull'esperienza o la crescita del giocatore nella maestria con diverse armi giocherà un ruolo importante?

In questo gioco, le armi principali e le armi secondarie fanno parte di un unico sistema ma si dividono in diversi tipi e dimostrano il loro vero valore dopo aver sbloccato i potenziamenti nell'albero delle abilità. I giocatori possono però anche migliorare le abilità dei personaggi. Questi elementi della costruzione del personaggio vengono trasferiti nei vari loop di gioco, così da supportare i giocatori nella componente roguelite che è una delle parti migliori di "GetsuFumaDen: Undying Moon".

Abbiamo incluso anche la funzione di "Demonizzazione" che premia i giocatori più abili. Chi padroneggerà il tempismo di combattimento e non subirà danni, uccidendo rapidamente i nemici, avrà dei bonus. Il personaggio del giocatore passerà attraverso diverse fasi di "demonizzazione", aumentando la produzione di danni, fino a che non ne si subisce uno per la prima volta.