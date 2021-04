Top 5 Indie, i cinque migliori Indie di maggio 2021

Come ogni mese eccoci pronti a offrirvi una panoramica su quelli che saranno i più interessanti Indie in uscita del mese di maggio secondo la nostra opinione. E come ogni Top 5 Indie, anche per il mese di maggio avremo una menzione d'onore per un titolo extra che si è particolarmente distinto per la sua peculiarità, per dei riconoscimenti presi o per qualche storia originale e interessante che lo caratterizza. Siamo pronti a svelarvi dunque i titoli indipendenti più interessanti nella Top 5 Indie di maggio 2021.

Lost Ruins Lost Ruins. una sezione del gameplay Il primo titolo che vogliamo segnalarvi è Lost Ruins, gioco in uscita il 13 maggio 2021 su PC e sviluppato da ALTARI Games. Si tratta di un action adventure con elementi metroidvania in vestiremo i panni di una giovane ragazza, senza memoria, in un mondo in rovina e pieno di pericoli. Salvata dalla maga Beatrice, la ragazza intraprenderà un viaggio alla ricerca dei suoi ricordi ma non solo. La peculiarità di Lost Ruins risiede nel combattimento in grado di essere approcciato sia in maniera frenetica nei vari livelli del mondo di gioco sia in maniera strategica con una forte interazione con gli elementi a schermo. Si potranno tendere trappole, far cadere barili, innescare micce e dar fuoco al terreno. Tutto ciò sia in combattimento ravvicinato sia a distanza grazie all'utilizzo di incantesimi. Il titolo ha anche mostrato una personalità notevole nella caratterizzazione dei personaggi che prendono spunto e ricalcano alcuni design dei più celebri personaggi anime attuali.

GetsuFumaDen: Undying Moon Mostrato anche al recente Nintendo Indie World, il 13 maggio 2021 su PC e Nintendo Switch (il prossimo anno) debutterà GetsuFumaDen: Undying Moon. Uno dei più interessanti titoli del mese unisce l'iconica simbologia e mitologia giapponese dello stile artistico alla frenesia e la velocità del combattimento hack & slash in un contesto roguelite. L'inferno sarà il vostro campo di battaglia, in un mondo dark fantasy in cui dovrete tritare sotto i fendenti delle vostre armi mostri che prendono spunto dalla mitologia orientale. Guru Guru e Konami hanno promesso un gameplay stratificato, in cui il giocatore dovrà imparare a padroneggiare ogni arma e accessorio per trarne il massimo beneficio in combattimento. Abilità di controllo del tempo e dello spazio faranno da spalla alle manovre di combattimento all'arma bianca ma sarà la conoscenza e la consapevolezza a fare la differenza. GetsuFumaDen è sicuramente un titolo interessante con una curva della difficoltà molto impervia che lo rende pane per i denti degli appassionati delle sfide più ardue.

Highrisers Highrisers: uno stage del gioco Il 27 maggio debutterà su PC Highrisers, sviluppato da Solar Powered Game. Il titolo è un Urban Surivival RPG nella quale dovremo guidare un gruppo di quattro sopravvissuti attraverso i resti di una città in rovina caratterizzata da zombie e vittime di una strana epidemia. La particolarità risiede nella proceduralità con cui vengono creati i livelli all'interno dei grattacieli che compongono la città. Esplorazione, sparatorie e crescita dei personaggi si uniscono in un titolo davvero interessante.

Distant Kingdoms Distant Kingdoms: la gestione della città Durante il recente Steam Game Festival ci fu un gioco che fece parlare di sé in maniera notevole, soprattutto durante le dirette degli sviluppatori i quali furuno in grado di raccogliere un enorme successo. Il 5 maggio 2021 debutta su PC Distant Kingdoms, uno dei titoli più interessanti di questo mese e uno di quelli da tenere maggiormente d'occhio in ottica futura. Il gioco sviluppato da Orthrus Studios è un ibrido di numerosi generi che si uniscono in un insieme particolare in grado di far combaciare perfettamente ognuno di essi. Elementi da city builder e gestionale si uniscono ad elementi di esplorazione degli ambienti e avventura in una miscela ricca di fascino. L'obiettivo del gioco è quello di creare una nuova e accogliente casa per Umani, Nani, Elfi e Orchi nel mondo di Ineron costruendo una fitta rete di città e infrastrutture. Oltre a questo però, dovremo esplorare il mondo, i dungeon e gli ambienti che ci circondano, affrontando numerose creature, per estirpare le possibili minacce al bene comune dei cittadini.

Mind Scanners Mind Scanners: l'interfaccia di gioco Il 20 maggio 2021 su PC sarà tempo di Mind Scanners, un titolo simulativo distopico sviluppato da The Outer Zone. La simulazione in questione è una simulazione psichiatrica con la quale esaminare la mente e la personalità dei cittadini di questa metropoli distopica e cyberpunk. L'interattività coi pazienti per la diagnosi è una sequela di azioni arcade che porteranno il giocatore a dover comprendere ogni singolo passaggio per riuscire a gestire il tempo e aiutare quanti più pazienti possibili. La gestione delle risorse, del tempo, l'abilità nella diagnosi e la capacità di affrontare decisioni morali complesse sono i punti cardini di una esperienza fuori dagli schemi che potrebbe nascondere numerose sorprese.