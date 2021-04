PS5 Dualsense: Come aggiustare il drifting sul controller

Non è certo una novità: storicamente i primissimi modelli di una nuova Playstation soffrono di qualche problema hardware. Fortunatamente quelli di Playstation 5 sono veramente pochi e spesso anche trascurabili. Ad esempio il rumore della ventola in alcuni casi risulta essere leggermente più chiassoso. Quello che però ha colpito parecchi nuovi acquirenti è il famoso problema del drifting legato al controller Dualsense di PS5: la stessa Sony ha ammesso l'esistenza di tale difetto e ha fornito delle linee guida generali da seguire per cercare di risolvere o quantomeno arginare il problema. Andiamo dunque a vedere cosa bisogna fare se il vostro Dualsense soffre di drifting con i suoi stick analogici.

Il problema Innanzitutto dobbiamo capire cosa si intende per drifting degli stick analogici. In realtà è abbastanza facile da comprendere, anche perché è possibile verificare la presenza del problema in molti videogiochi. Sostanzialmente se il vostro Dualsense risulta essere difettoso, le levette analogiche (in particolare quella destra), andranno a registrare un segnale di input, anche mentre non le state toccando. Ad esempio in un gioco dove la levetta analogica destra controlla la visuale attorno al vostro personaggio giocante, con il drifting degli analogici questa potrebbe muoversi autonomamente, senza il vostro intervento. Se presente in maniera lieve potreste nemmeno accorgervene, ma con il tempo il problema potrebbe peggiorare fino al punto di dover sostituire o riparare il pad. Il sistema operativo della console non dispone di una funzionalità per calibrare gli stick analogici, quindi per verificare la presenza del problema dovete farlo direttamente in un gioco. Purtroppo si tratta di un problema hardware, quindi difficilmente risolvibile tramite un aggiornamento software del Dualsense. Ci sono però delle linee guida fornite ufficialmente da Sony per poter limitare il drifting, senza dover necessariamente sostituire o riparare il controller.

Come aggiustare il drifting Controller Dualsense per Playstation 5 In particolare ci sono cinque consigli da seguire in ordine per poter provare a risolvere il problema in maniera autonoma. Questi sono stati forniti ufficialmente da Sony e non comportano nessun rischio di ulteriore danneggiamento dell'accessorio, quindi seguiteli pure senza troppe preoccupazioni. Verificare che il controller sia aggiornato: come dicevamo in precedenza, il drifting è un problema hardware. In determinati casi è possibile risolverlo anche tramite un aggiornamento software. Controllate dunque che il sistema operativo della vostra Playstation sia aggiornato all'ultima versione disponibile. In seguito, qualora ci fosse un aggiornamento software anche per il Dualsense, la console ve lo notificherà in maniera automatica. Tutto quello che dovrete fare è collegare il controller Dualsense tramite il cavo di ricarica alla console in modo da effettuare in pochi secondi l'aggiornamento previsto. Reset del controller: Con la Playstation 5 spenta prendete il vostro controller in mano. Sul suo lato posteriore troverete un piccolo foro, a destra del logo Sony. Prendete una spilla o l'accessorio che utilizzate per aprire il carrello della SIM dello smartphone ed infilatelo in questo foro. In fondo è presente il tasto "Reset", che va premuto per cinque secondi in modo da resettare il pad. Dopo averlo fatto avviate la Playstation 5 con il suo tasto d'accensione e collegate nuovamente il Dualsense alla console utilizzando il cavo. Riavviare la connessione Bluetooth: altro piccolo trucchetto suggerito direttamente da Sony. Il drifting potrebbe essere causato per qualche malfunzionamento della connessione Bluetooth tra il pad e la console. Vi consigliamo dunque di andare nelle Impostazioni > Accessori e scegliere il controller Dualsense. Da qui potete disconnettervi e riconnettervi rapidamente al pad, disattivando e attivando la connessione Bluetooth. Ricalibrare i trigger: può succedere che riconfigurando i trigger del pad si vada a risolvere anche il problema legato al drifting. Pulire gli stick analogici: un rappresentante di Sony ha suggerito di pulire attentamente gli stick analogici. Visto che si tratta di una pratica piuttosto delicata, che potrebbe anche danneggiare ulteriormente gli stick, Sony è stata molto attenta nel diffondere le informazioni riguardanti la pulizia. Anche noi andremo dunque a consigliare questo procedimento nel prossimo paragrafo "Fai da te".

Fai da te Primo piano sullo stick analogico del Dualsense Avete seguito tutti i passaggi precedenti, consigliati direttamente da Sony, ma non siete riusciti a risolvere il problema del drifting? Non vi preoccupate, esistono altre soluzioni "fai da te" che potrebbero correggere il funzionamento degli stick analogici. Non ci assumiamo la responsabilità su quanto consigliato in seguito, perché non si tratta di procedure ufficiali diffuse dal produttore. Per prima cosa potete provare ad utilizzare una bombola ad aria compressa o un piccolo compressore per spruzzare dell'aria sulla base dello stick analogico. La polvere è di fatto una delle tante cause del drifting. Il getto d'aria potrebbe dunque pulire la polvere dalla parte inferiore della levetta per farla funzionare nuovamente come si deve. Provate a spruzzare l'aria con diverse inclinazioni del getto e in molteplici parti della levetta analogica per essere sicuri che raggiunga bene la sua parte inferiore. Facendo particolare attenzione potreste utilizzare anche dell'alcol isopropilico, tipicamente utilizzato per la pulizia di componenti elettroniche, ma se usato in elevate quantità potrebbe comunque danneggiare ulteriormente l'hardware. Stick analogici del Dualsense Un altro metodo "fai da te" è stato consigliato direttamente dagli utenti sul web, i quali hanno risolto il problema del drifting con questo semplice trucchetto. Per provare a farlo anche voi, vi basterà appoggiare il vostro pollice sulla levetta analogica e premere ripetutamente il tasto R3 o L3. Fatelo quando la levetta è in posizione centrale per una decina di volte, dopodiché spostate la levetta analogica in tutte le direzioni. Una volta arrivati fino in fondo, premete di nuovo ripetutamente il tasto R3 e L3. Con questa semplice procedura andrete a ricalibrare un po' l'hardware della levetta, andando anche a rimuovere qualche piccolo granello di polvere che potrebbe essere rimasto incastrato sotto lo stick.