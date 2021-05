Resident Evil Village - La gente mormora di...

Uno dei giochi più attesi di questa stagione (e non solo), Resident Evil Village è arrivato da un paio di giorni nei negozi dopo aver diviso i redattori di mezzo mondo, che gli hanno attribuito voti decisamente discordanti tra loro, generando ad esempio un Metascore, per quello che può "valere", un po' al di sotto delle aspettative. Per farsi un'idea del gioco, che a noi è piaciuto, basta leggere la nostra recensione, di cui trovate il link nel paragrafo successivo. Ma l'articolo e in generale l'opera, avrà convinto anche i nostri lettori? Cosa ne pensano loro dell'ultimo lavoro di Capcom? Scopriamolo insieme attraverso alcuni dei commenti più "forti" sotto alla nostra review.

La gente mormora è una rubrica a cadenza mensile dedicata ai giochi di maggior successo, raccontati dal punto di vista del pubblico. Per rivedere a distanza di tempo e con un occhio diverso le recensioni e i commenti a caldo, e riderci un po' sopra.

Lady Dimitrescu al centro dell'attenzione... A giudicare dagli interventi sul nostro forum, sotto la recensione di Resident Evil Village, anche i nostri lettori si sono divisi sui pareri relativi al gioco, e non tutti si sono trovati d'accordo con quanto espresso dal nostro redattore nell'articolo. Da questo punto di vista sub-zero84 sembra sintetizzare al meglio l'opinione positiva dei fan: "ci sto giocando da due giorni...stupendo". "RE è tornato signori, mi prendo le mie cuffie 7.1 e mi cago in mano", gli fa eco AnimaOscura. Dal canto suo - Lightwalker - non solo è così entusiasta della produzione da definirsi pronto a farsi "succhiare tutto da Lady Dimitrescu perché gli sta bene morire così", ma anche che, avendo "apprezzato il VII non potevo non cedere a questo. Provata anche la demo e sono rimasto piacevolmente colpito, in particolare per le ambientazioni del castello che spero riserverà molte sorprese". Ovviamente non sono mancate anche le critiche. Insan1ty, per esempio, già non era convinto del cambio di visuale dalla terza alla prima persona, ma poi dichiara la propria insoddisfazione perché "oltre a questo abbiamo anche un cambio di regia, con episodi che si discostano molto da quello che era il nocciolo della questione, ovvero il disastro della Umbrella e relativa pandemia scatenata dal T-Virus". Sulla stessa lunghezza d'onda il pensiero di nikobellic22, poco convinto del gioco perché a suo dire è "tutto un "meno" dei capitoli precedenti. Meno horror, meno resident evil, meno paura, meno VR (si, hanno tolto anche il VR incomprensibilmente). Non penso di giocarlo se non super scontato". Anche DylanT sembra convinto della cosa: "Lo sto aspettando a 20 euro come fu con re3, la demo non mi convinto troppo scriptato". Punta al risparmio pure GAME OVER, che lo ritiene " un RE7.5 che dura solo 10 ore e che se non si gioca a difficile risulta troppo semplice e poco survival....... A 20 euro lo giocherei volentieri........".

Una risata vi seppellirà Per molti lettori, infatti, uno dei problemi del titolo è la longevità, che dal loro punto di vista sarebbe limitata, soprattutto se paragonata al prezzo che si deve pagare per averlo. "Resident evil e lupi mannari? Hahahahahahaahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahhaahhahahahahahahhahahahahahahaha": è questo il commento di Ryukita, evidentemente poco convinto dell'ambientazione del gioco. C'è poi la questione dei temi trattati nel gioco, che "stonerebbero" nel contesto narrativo generale della saga. Scrive in tal senso Steve-O: "Non riesco a trovare il nesso tra il virus e i vampiri. Ma forse alla fine della storia lo si scoprirà come fu stato per il 7. Ma vampiri licantropi boh è un pò troppo che stroppia". "Solo a me sta facendo schifo? Lento, noioso, una storia imbarazzante e situazioni grottesche/paradossali. Se penso a Resident Evil 2 mi viene da piangere", è il giudizio espresso dall'utente del nostro forum luca9790. Ma dopo tante critiche, tornano i commenti favorevoli a Resident Evil Village. Franco94a, per esempio, sostiene di aver previsto tutto, e parla addirittura di gioco "candidato al GOTY 2021??". "La demo mi è piaciuta molto e sono contentissimo che hanno seguito la strada del VII evolvendolo al meglio. Appena smaltisco un po' di backlog su steam lo prenderò al volo!", Shinichi Izumi. Wallerpiece, per esempio, grida al capolavoro e scrive: "Ho visto qualche video di gameplay e sinceramente me lo aspettavo meno over the top alla RE7 (sia chiaro, meno OTT rispetto ai capitoli precedenti) e più serio però è fantastico comunque. L'idea di vampiri e licantropi non mi attirava ma è sviluppata bene. Insomma, sembra proprio un mezzo capolavoro!". Complimenti anche da joeXdever, che paragona le atmosfere dell'ultima fatica di Capcom, al vecchio capolavoro Alone in the Dark.