Resident Evil 4, Village, 2, 3 e 7 su PS5 Pro migliorano parecchio, dice Digital Foundry

Resident Evil 4 e gli altri

Aggiornato a novembre con il supporto a PS5 Pro, Resident Evil 4 non vede la presenza della PSSR laddove si opti per i 60 Hz e utilizza una risoluzione di 2160p per la modalità risoluzione e 1944p per la modalità prestazioni, mentre passando ai 120 Hz la tecnologia di upscaling entra in azione portando l'output da 864p a 2160p.

Per quanto riguarda invece Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 biohazard, il boost mode di PS5 Pro consente ai tre giochi di girare in maniera stabile anche attivando il ray tracing e questo produce una certa differenza nel caso dei due remake, mentre il settimo capitolo funzionava già bene e non viene rivoluzionato.