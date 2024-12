Le vendite di Astro Bot non sono state stellari, ma dopo i TGA le cose potrebbero cambiare

Finora le vendite di Astro Bot non sono state stellari, ma alla luce degli importanti premi ricevuti dal gioco durante i The Game Awards le cose potrebbero cambiare: lo sostiene, e se lo augura, l'analista Mat Piscatella.

"Alla fine di ottobre Astro Bot risultava essere il quattordicesimo gioco più venduto su PS5 nel 2024 all'interno degli Stati Uniti considerando gli incassi, e il ventisettesimo in assoluto", ha scritto Piscatella.

"Finora solo una percentuale a singola cifra di utenti PS5 ha acquistato Astro Bot", ha aggiunto l'analista, esprimendo poi l'auspicio che un maggior numero di possessori della console Sony decida di comprare lo straordinario titolo sviluppato da Team Asobi.

Incalzato dai suoi follower, Piscatella ha spiegato che generalmente vincere il premio di Game of the Year non ha un grosso impatto sulle vendite, a meno che ciò non arrivi in concomitanza con un'offerta che riduca il prezzo. "Dunque molto dipende dalle strategie promozionali di Sony", ha detto.