Nintendo Switch 2 verrà lanciato anche in bundle con Mario Kart 9?

Per quanto riguarda lo schermo, le dimensioni dovrebbero essere le stesse del display di Steam Deck , che è pari a 7,4 pollici, e il logo della console sarebbe un "2" gigante collocato in prossimità del logo originale.

Nello specifico, un utente Reddit sostiene di aver visto una versione retail di Nintendo Switch 2 e ha fornito delle prove in merito ai moderatori, che le hanno ritenute plausibili, pur non escludendo la possibilità che si trattasse di contraffazioni davvero molto ben fatte.

Il momento si avvicina, è chiaro

A poche ore dalle immagini del Nintendo Switch 2 Killswitch, non c'è dubbio che le voci relative alla nuova console della casa giapponese si stiano moltiplicando, e come già detto solitamente questo indica che sta davvero accadendo qualcosa.

Quest'ultimo leak è legittimo? A questo punto probabilmente non dovremo aspettare più di tanto per scoprirlo, specie se davvero Nintendo ha intenzione di presentare Switch 2 già a gennaio, come si vocifera già da qualche tempo.