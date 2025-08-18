Xbox Cloud Gaming sarà disponibile con un abbonamento economico?

Xbox Cloud Gaming potrebbe diventare disponibile con un abbonamento economico, che includa unicamente il servizio di game streaming di Microsoft: lo ha suggerito Jason Ronald, vicepresidente della divisione Next Generation presso la casa di Redmond, pur senza confermare nulla.
"Una delle cose che stiamo vedendo è che molti giocatori utilizzano Game Pass Ultimate per accedere al cloud, sia come modalità principale che come opzione aggiuntiva per giocare in mobilità" ha spiegato Ronald.
"Per noi questo aspetto apre davvero la strada all'opportunità di rendere Xbox Cloud Gaming molto più conveniente e accessibile agli utenti, sia attraverso l'ingresso in nuovi territori, sia offrendo nuovi modi per accedere al cloud."
Si era già discusso della possibilità di un abbonamento specifico per il cloud lo scorso giugno, quando sono spuntati alcuni rumor in merito a una fase di test per i server Xbox Cloud Gaming di nuova generazione.
Un lancio in contemporanea con la prossima Xbox?
Jason Ronald ha parlato anche della prossima Xbox, che potrebbe utilizzare un SoC Magnus con architettura AMD Zen 6, ribadendo l'importante collaborazione con il produttore californiano e gli investimenti nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata alle console.
"Insieme ad AMD stiamo progettando un hardware dedicato ad alimentare la prossima generazione di esperienze di gioco", ha detto Ronald. "Stiamo investendo a fondo nelle nuove tecnologie di rendering, come il neural rendering, che porteranno la qualità dei giochi a un nuovo livello."
"Stiamo inoltre investendo in chip dedicati alle capacità dell'IA di prossima generazione, che rivoluzioneranno il modo in cui i giocatori vivranno le proprie esperienze" ha aggiunto il vicepresidente della divisione Next Generation.