Microsoft sta testando server Xbox Cloud di nuova generazione e forse un abbonamento specifico

Il sito Windows Central, da sempre piuttosto vicino all'ambito Xbox, ha riferito che Microsoft starebbe testando server per Xbox Cloud di nuova generazione, con l'idea di proporre forse un abbonamento specifico per l'uso esclusivo del cloud gaming.

L'articolo effettua un approfondimento sulla situazione attuale di Game Pass e Xbox Cloud, alla luce anche di quel sospetto indizio che farebbe pensare a un possibile aumento di prezzo nel prossimo periodo per l'abbonamento, andando a rivelare anche alcune novità che sembrano bollire in pentola in quel di Redmond.

In base a quanto scritto non si trovano conferme, al momento, su un possibile incremento di prezzo di Game Pass in arrivo, ma sembra che Microsoft stia comunque lavorando per evolvere alcuni aspetti del servizio, cosa che potrebbe riflettersi anche in un incremento dei prezzi.