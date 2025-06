Xbox Game Pass aumenterà di prezzo? Un nuovo indizio fa temere gli abbonati al servizio Microsoft

Bisogna dire che si tratta davvero di un piccolo indizio, ma che potrebbe essere indicativo di qualche cambiamento in effetti, considerando che qualcosa del genere era stato già rilevato in passato, prima di precedenti incrementi di prezzo effettuati all'abbonamento.

In queste ore è stato rilevato un piccolissimo segnale nascosto all'interno di Xbox Cloud che potrebbe forse indicare un aumento di prezzo per Xbox Game Pass , e il timore si sta già diffondendo tra gli abbonati al servizio di Microsoft.

Un piccolo indizio che genera grande paura

Tra i file del codice sorgente del sito di xCloud si trova ora una stringa che riporta "SubscriptionPriceIncrease", ovvero "incremento di prezzo per la sottoscrizione", collegata a una tipologia di notifica che potrebbe essere attivata in futuro.



È ancora un segnale molto vago, non tanto per il contenuto quanto per la sua stessa essenza, visto che si tratta di una sorta di preparazione a una tipologia di notifica che potrebbe essere attivata oppure no, ma il contenuto del testo fa comunque pensare.

D'altra parte, è nota la tendenza dei servizi in abbonamento ad aumentare di prezzo col tempo, e Xbox Game Pass risulta ancora decisamente conveniente rispetto a quanto offre ogni mese, dunque c'è chiaramente spazio per un possibile incremento.

Considerando anche l'aumento dei prezzi dei singoli giochi, che anche sul fronte Microsoft hanno raggiunto gli 80 dollari in USA (come abbiamo visto per la prima volta con The Outer Worlds 2, che tuttavia non si traduce in un incremento in Europa per il momento), questo potrebbe giustificare un aumento di prezzo di Game Pass, che lo renderebbe comunque probabilmente ancora conveniente.

In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni al riguardo. D'altra parte, proprio nelle ore scorse anche Sony ha menzionato la possibilità che PlayStation Plus possa aumentare di prezzo nel prossimo futuro, all'interno di una tendenza generale.