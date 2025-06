I prezzi del PlayStation Plus potrebbero aumentare, sempre più utenti si abbonano a Extra e Premium

Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato che in futuro la compagnia potrebbe "aggiungere valore e rivedere la strategia dei prezzi" di PlayStation Plus , lasciando intendere possibili rincari .

PlayStation Plus continua a crescere

"PlayStation Plus è altamente apprezzato dai nostri giocatori e continua a favorire il coinvolgimento," ha dichiarato Nishino. "Abbiamo già osservato una tendenza verso livelli di abbonamento più elevati, come dimostra la distribuzione degli utenti registrata nell'anno fiscale 2024, dove circa il 38% dei giocatori è ora abbonato ai piani PlayStation Plus Premium o Extra."

Le parole di Nishino trovano conferma nella slide presente nel report per gli azionisti pubblicato nelle scorse ore. Nel 2022, Extra e Premium rappresentavano rispettivamente il 13% e il 17% degli abbonati totali, mentre nel 2024 sono saliti al 16% e al 22%.

"Questo è avvenuto nonostante gli aumenti globali dei prezzi implementati nell'anno fiscale 2023 e, più recentemente, gli adeguamenti locali in alcuni Paesi per migliorare la nostra strategia commerciale e tenere conto delle variazioni nei tassi di cambio."

"Gli aumenti di prezzo sono stati in parte conseguenza dell'aumento del valore che offriamo ai giocatori, grazie alla qualità e alla diversità dei contenuti che continuiamo ad aggiungere, oltre agli investimenti in nuove funzionalità per migliorare ulteriormente il servizio, come la personalizzazione dell'esperienza e un sistema di scoperta dei contenuti più efficace. PlayStation Plus offre un grande valore ai nostri giocatori, e continueremo ad arricchirlo ulteriormente, adattando la nostra strategia di prezzo in modo dinamico per massimizzare la redditività."