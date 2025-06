Meta denuncia le app "nudify" che generano deepfake non consensuali con l'intelligenza artificiale

Il fenomeno dei deepfake e della circolazione online di contenuti fake e non consensuali è un fenomeno molto diffuso e preoccupante. Certi contenuti hanno coinvolto personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e più genericamente etichettabili come "VIP", oltre, chiaramente, a persone che non godono di una certa fama. Per tentare di contrastare questo fenomeno, Meta, la società madre di Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads ha avviato un'azione legale contro Joy Timeline, una società con sede a Hong Kong che promuoveva proprio delle app che, al loro interno, presentavano delle funzioni IA in grado di "spogliare" digitalmente le persone, senza alcun tipo di consenso.

L'inchiesta e le app in questione L'azione di Meta, però, arriva anche in seguito ad un'inchiesta che ha visto proprio le piattaforme Meta come promotrice di determinate applicazioni e programmi. CBS News ha infatti scoperto e denunciato gli spazi pubblicitari che i principali social del gruppo Meta riservavano a queste applicazioni tra cui, ad esempio, "Crush AI", in cui era possibile creare delle immagini false di persone nude utilizzando l'intelligenza artificiale. Mark Zuckerberg Spesso, inoltre, tali immagini e contenuti sono stati utilizzati per attività criminali come il sextortion o ricatti con il rischio di coinvolgere anche dei minorenni. Le ripercussioni di questa azione, infatti, si spera vadano proprio in protezione di questi individui soggetti a determinati rischi.