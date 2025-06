Chat private a rischio con Meta AI: migliaia di conversazioni rese pubbliche

Il risultato? Migliaia di informazioni delicate, domande imbarazzanti, consigli su come evadere le tasse o conoscere donne , per non parlare di dati estremamente personali. A notarlo è stata Rachel Tobac, esperta di sicurezza, che ha individuato conversazioni potenzialmente deleterie per la propria privacy.

Come vi abbiamo già detto, pare si tratti di una vera e propria funzionalità che consente agli utenti di condividere determinate conversazioni o informazioni. Tuttavia, la novità in questione non è stata comunicata o spiegata, quindi molte persone hanno erroneamente condiviso le proprie interazioni con il chatbot.

Disastro per la privacy

Il debutto di Meta AI non è stato dei migliori, dato che l'app ha registrato 6,5 milioni di download dal 29 aprile. Dopo queste vicende, molti utenti hanno deciso di scaricare l'applicazione per pubblicare contenuti di trolling: non mancano momenti esilaranti, come la richiesta di generare strane immagini in cui Zuckerberg o Super Mario sono i protagonisti.

Meta AI tra domande legate alla salute e immagini bizzarre

Non resta che vedere come si evolverà la vicenda; per ora non sono state rilasciate dichiarazioni in merito, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.