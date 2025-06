OpenAI ricorre in appello: ChatGPT dovrà conservare le chat degli utenti a tempo indeterminato

A seguito di una causa intentata dal New York Times, secondo cui anche le conversazioni eliminate potrebbero contenere prove di plagio , OpenAI è stata obbligata a conservare tutti i dati di ChatGPT, comprese le chat cancellate. La testata giornalistica sostiene infatti che molti utenti utilizzino la piattaforma per generare articoli provenienti da notizie protette dal diritto d'autore , tra l'altro aggirando i paywall del sito. In quest'ultimo caso, infatti, ricordiamo che molti siti richiedono l'acquisto di un abbonamento per leggerne gli articoli. Facciamo chiarezza e cerchiamo di capire cosa accadrà.

OpenAI dovrà conservare anche le chat eliminate

Questa nuova ordinanza riguarda tutti gli utenti di ChatGPT, quindi su piattaforma gratuita, Plus e Pro, eccezione fatta per i clienti di ChatGPT Enterprise o Edu. OpenAI è particolarmente contraria a questa decisione, dato che ha dovuto accantonare le norme sulla privacy e adottare nuove misure per conformarsi alla normativa.

Anche le chat eliminate dovranno essere conservate da OpenAI

Cosa cambierà adesso? Anche le chat eliminate saranno accessibili, ma solo da un piccolo team di sicurezza interno che potrebbe accedere ai dati per adempire "agli obblighi legali", secondo quanto dichiarato. Il New York Times non avrà accesso a questi dati, che saranno comunque archiviati in un sistema sicuro.

Ad ogni modo, OpenAI ha deciso di ricorrere in appello sperando di trovare soluzioni alternative. Non resta che attendere eventuali risvolti.