Il trailer di lancio di MindsEye ci prepera al debutto su PC, PS5 e Xbox e svela il crossover con Hitman

Il filmato si concentra sul personaggio di Jacob Diaz , un ex soldato tormentato da frammenti di memoria legati a un impianto neurale sperimentale chiamato MindsEye. Nel mezzo vengono introdotti alcuni personaggi secondari e vediamo delle sequenze ad elevato tasso d'azione.

Con la pubblicazione di MindsEye fissata alla prossima settimana, IO Interactive e Build a Rocket Boy hanno presentato il trailer di lancio , offrendoci un ulteriore assaggio di questo action-thriller per PC e console e svelando un inaspettato crossover con Hitman .

I primi dettagli sul crossover

Come accennato in apertura, alla fine del filmato viene svelata una collaborazione con Hitman. Stando ai primi dettagli, si tratta di un contenuto gratuito che verrà reso disponibile per tutti i giocatori a luglio, con protagonista il mitico Agente 47.

L'assassino protagonista della serie IO Interactive sarà disponibile come personaggio giocabile, per dare vita a una "narrazione immersiva con la furtività e la precisione distintive di Hitman, offrendo un crossover indimenticabile per i fan".

Apprendiamo, inoltre, che il crossover nasce grazie al Game Creation System, un sistema di creazione potente e intuitivo che permetterà anche ai giocatori di creare contenuti originali, nuove storie ed esperienze uniche all'interno di MindsEye.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che MindsEye sarà disponibile a partire da martedì 10 giugno su PS5, Xbox Series X|S e PC. Rimanendo in tema, non sarà l'unico crossover di Hitman: ieri è stata annunciata una collaborazione con 007: First Light con una missione speciale con Mads Mikkelsen.