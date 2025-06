MindsEye rappresenta l'inizio di un nuovo "universo narrativo" in espansione, dicono gli sviluppatori

MindsEye ha comunque una sua storia predefinita , e con questa può funzionare semplicemente come action adventure open world ad ambientazione fantascientifica, ma l'idea del team è di espandere il tutto, sia come franchise che come potenziali storie.

In effetti, le prime voci sul nuovo progetto del co-fondatore di Rockstar Games Leslie Benzies e del suo nuovo team Build a Rocket Boy parlavano di una sorta di metaverso in costruzione, e l'idea è in effetti di fornire una sorta di universo virtuale da riempire di storie, le quali dovrebbe proseguire anche oltre questo singolo capitolo, e soprattutto oltre la storia già definita dagli sviluppatori.

MindsEye deve ancora uscire ma gli sviluppatori lo considerano già soltanto un punto d'inizio, l' avvio di un nuovo "universo narrativo" che si svilupperà anche attraverso ulteriori iniziative, come un franchise in espansione con nuove storie nel medesimo gioco e prodotti differenti.

Il gioco principale è solo l'inizio

L'idea di Build a Rocket Boy è che MindsEye sia l'inizio di qualcosa di più grande, che dovrebbe svilupparsi sia in nuovi capitoli che all'interno del gioco stesso, attraverso le possibilità di costruzione di nuove storie ed esperienze che gli sviluppatori vogliono mettere a disposizione dei giocatori.

Il senso è dunque costruire una community intorno a questo mondo di gioco, in modo che questo possa continuare a vivere a lungo, anche attraverso titoli e prodotti diversi, come una sorta di scenario che si presta a diverse interpretazioni e a raccontare tante storie al suo interno.

"La campagna di MindsEye è costituita in maniera lineare con una certa esplorazione. Tuttavia, offriamo anche contenuti secondari che permettono ai giocatori di sperimentare quello che tradizionalmente sarebbe conosciuto come un mondo aperto", ha spiegato il team in un'intervista pubblicata da GameRant.

"Con MindsEye stiamo facendo qualcosa che non si era mai visto prima in un gioco AAA: la nostra città funge da sfondo per molte esperienze diverse. Pensate alla nostra città come a un set cinematografico dove vengono girati numerosi film a tema diverso".

In questo modo, anche senza l'intervento diretto degli sviluppatori - che però ovviamente continueranno a lavorare sul supporto al gioco - il team punta a far vivere MindsEye di una sorta di vita propria, alimentata dalle creazioni della community.

Qualcosa di simile al concetto di metaverso che tanto successo stava riscuotendo fino a qualche tempo fa, salvo poi affievolirsi improvvisamente. Anche per questo motivo, abbiamo visto che MindsEye dura molto meno di un AAA tipico. Di recente, abbiamo visto che il team ha perso due figure chiave della compagnia.