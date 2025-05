MindsEye starebbe subendo un attacco mirato a distruggere il gioco e lo studio, portato da persone pagate

Uno dei CEO di Build A Rocket Boy, lo studio di sviluppo dell'action open world MindsEye , ha lanciato un'accusa abbastanza grave. Secondo lui i commenti negativi degli scorsi giorni sarebbero frutto di uno sforzo mirato a distruggere il gioco e lo studio . In sostanza, alcune persone verrebbero pagate o utilizzerebbero dei bot spam per pubblicare commenti negativi su MindsEye.

Complotto!

L'accusatore è Mark Gerhard, che dirige Build A Rocket Boy insieme all'ex capo dello sviluppo di Rockstar North, Leslie Benzies (l'uomo a cui dobbiamo i GTA in 3D, in sostanza). Queste dichiarazioni sono arrivate sul canale Discord ufficiale di MindsEye, creando un certo sconcerto nei fan.

Durante una sessione di Q&A sul canale, a Gerhard (che sulla piattaforma utilizza il nickname MMG) è stato chiesto: "Pensi che tutte le persone che hanno reagito negativamente siano state finanziate da qualcuno?" Gerhard ha risposto: "Al 100%.", aggiungendo poi: "Non ci vuole molto a immaginare chi 🤣"

Si parla di commenti negativi arrivati dopo l'emersione di alcuni articoli del gioco, basati sul test dello stesso. La descrizione fatta dello stato di MindsEye non è proprio positiva, considerando anche che l'uscita è prevista il 10 giugno 2025 per PS5, Xbox Series X e S, e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Parliamo di un action open world sulla falsariga della serie GTA.

Le accuse lanciate da Gerhard hanno suscitato un certo scalpore, nonché indignazione in alcuni dei fan del gioco: "Un co-CEO che insinua pubblicamente che un altro studio paghi i recensori per parlare male del suo gioco è un'affermazione davvero assurda in qualsiasi contesto." Gerhard ha risposto affermando: "Non è assurdo quando è vero..."

Alcuni utenti, più critici verso MindsEye, si sono poi chiesti se l'accusa fosse rivolta a loro. Uno di questi utenti, "Cyber Boi" su Discord, ha ricevuto una risposta chiarificatrice da Gerhard: "Ragazzi, non ho mai detto che Cyber Boi sia stato pagato da qualcuno. Ho solo detto che c'è uno sforzo concertato da parte di alcune persone che non vogliono vedere Leslie o Build A Rocket Boy avere successo, e che stanno cercando attivamente di distruggere il gioco e lo studio. È piuttosto facile vedere i bot e le risposte ripetute a qualsiasi contenuto pubblichiamo."

Un altro utente ha chiesto delucidazioni: "Solo per chiarire: credi che individui, siano essi content creator o altro, siano stati pagati per criticare MindsEye?" La risposta è sembrata una ritrattazione parziale dell'affermazione iniziale: "No, non ho mai detto questo. So con certezza che ci sono bot farm che pubblicano commenti negativi e mettono dislike."

Chiaramente i commenti di Gerhard sono usciti dal canale Discord e hanno iniziato a circolare online, con tanti che gli hanno chiesto delle prove delle sue affermazioni, fino ad adesso non fornite.