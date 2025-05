World War Z VR è stato annunciato per PC e Meta Quest, con trailer e data di uscita

World War Z VR è stato annunciato per PC e Meta Quest da Saber Interactive, che ha pubblicato contestualmente un primo trailer per il gioco e rivelato la sua data di uscita: lo sparatutto in realtà virtuale sarà disponibile a partire dal 12 agosto.

Forte del grande successo dell'originale World War Z, questa nuova edizione del tie-in ci vedrà affrontare orde composte anche da oltre duecento zombie, contando solo sulle armi del nostro arsenale per riuscire a fermare l'avanzata dei non-morti, liberare le zone interessate e sopravvivere per raccontarlo.

Il gioco è stato sviluppato da zero per le specifiche dei visori VR, andando a rielaborare le varie meccaniche del suo predecessore al fine di garantire un livello di realismo e un senso di tensione capace di definire nuovi standard per il genere.

Tre le ambientazioni disponibili: New York, Tokyo e Marsiglia. In ognuna di esse troveremo misssioni con cui cimentarci, scegliendo fra sette differenti operatori, ciascuno personalizzabile tramite armi e perk.