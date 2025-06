Il team di MindsEye perde due figure chiave della compagnia a una settimana dal lancio

Non sappiamo ancora se tutta questa operazione avrà successo, ma c'è un primo segnale che ammettiamo fatichiamo a considerare come positivo: il Chief Legal Officer Riley Graebner e il Chief Financial Officer Paul Bland (due figure chiave di Build a Rocket Boy) hanno deciso di lasciare la compagnia, una settimana prima dell'arrivo di MindsEye.

Uno dei giochi di giugno 2025 è MindsEye , un gioco d'azione sandbox realizzato da Build a Rocket Boy, un team guidato da Leslie Benzies ovvero l'ex-presidente di Rockstar North famoso per aver lavorato a GTA. Il suo nuovo progetto è ambizioso e non include unicamente questo specifico videogioco, ma prevede l'arrivo di un intero metaverso di contenuti con strumenti creativi a disposizione per i giocatori.

Cosa sappiamo dell'abbandono delle figure chiave di Build a Rocket Boy

Tramite Linkedin, il CLO Graebner afferma: "Dopo tre anni e mezzo il mio lavoro presso Build a Rocket Boy è arrivato alla fine. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto. Durante questo periodo abbiamo più che raddoppiato la dimensione della compagnia a oltre 450 dipendenti. Abbiamo pubblicato molteplici prodotti in tutto il mondo. Abbiamo creato un team legale e una infrastruttura legale dal nulla, lavorando per sistematizzare e automatizzare". Chiude dicendo: "Sono più che entusiasta per ciò che verrà dopo, ma sto operando in modalità furtiva per ancora un po'. Rimanete sintonizzati".

Anche Bland ha segnalato tramite il proprio account LinkedIn di non far più parte di Build a Rocket Boy, ma non ha pubblicato un vero messaggio a riguardo. In ogni caso, non ci sono segni che vi siano problemi con il team e semplicemente è possibile che i due Officer abbiano trovato nuove opportunità che non potevano farsi sfuggire e abbiano atteso di lasciare il team per guidarlo fino al lancio di MindsEye.

Per ora non si sono commenti da parte di Build a Rocket Boy riguardo questi addii: vi aggiorneremo in caso si scoprano nuovi dettagli rilevanti. Infine, vi segnaliamo che se non avete ancora ben capito che tipo di videogioco sia, potete vedere un video introduttivo di MindsEye che spiega tutto quello che c'è da sapere.