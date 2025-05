Un video introduttivo di MindsEye spiega tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco del creatore di GTA

Manca ormai veramente poco all'uscita di MindsEye, che ha catturato l'attenzione di molti essendo di fatto il nuovo gioco di uno dei principali autori della serie GTA, Leslie Benzies, e si presenta decisamente interessante in questo nuovo video introduttivo che spiega tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

In uscita il 10 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, MindsEye è un gioco di azione e avventura in terza persona ambientato in un open world futuristico, in gran parte all'interno della città di Redrock, caratterizzato da una modalità storia e un sistema di costruzione di contenuti attraverso i "Creation Tools".

Questo duplice aspetto del gioco viene spiegato meglio nel video introduttivo visibile qui sotto, e si tratta di un approccio misto che dovrebbe consentire un costante apporto di nuovi contenuti.