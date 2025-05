La classifica Steam vede Fantasy Life i battere Helldivers 2 ed Elden Ring Nightreign

Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo ha battuto Helldivers 2 ed Elden Ring Nightreign, conquistando la vetta della classifica Steam e facendo segnare un debutto di grande successo per il nuovo gioco della serie targata Level-5.

RoadCraft ha raggiunto un ottimo quinto posto nella top 10, davanti a Clair Obscur: Expedition 33, che invece perde qualche posizione rispetto alla settimana precedente, e lo stesso accade alla versione PC di Stellar Blade.

A chiudere la classifica troviamo due blockbuster come Cyberunk 2077 e Red Dead Redemption, spinti nuovamente in alto dalle attuali offerte sulla piattaforma digitale Valve, ma anche un altro interessante debutto: quello di Tainted Grail: The fall of Avalon.