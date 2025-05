I giocatori di Fantasy Life i su Steam continuano ad aumentare, è il miglior risultato per un gioco Level-5

Battuto di gran lunga il record di giocatori di Ni No Kuni 2

Si tratta del miglior risultato di sempre in termini di giocatori contemporanei per i giochi realizzati da Level-5. Il prefcedente record era di Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom che non ci era andato nemmeno vicino a questi numeri, segnando un picco di 10.805 giocatori.

Anche nel momento in cui scriviamo ci sono tantissimi giocatori attivi su Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo. Sono quasi 60.000, con il titolo che al momento è nella top 20 dei più giocati su Steam, insieme a titoli del calibro di Football Manager 2024, Baldur's Gate 3 ed EA Sports FC 25.

Durante il fine settimana Level-5 ha annunciato che il gioco ha già raggiunto quota 500.000 copie vendute, ma probabilmente questi numeri sono destinati a lievitare di molto nelle prossime settimane se il trend dovesse rimanere questo.