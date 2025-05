Per AMD 8GB di VRAM sono solo per il gaming 1080p: ma la RX 9060 XT non era una GPU per i 1440p?

E proprio a questo proposito le recenti dichiarazioni di un dirigente di AMD, Frank Azor, Chief Director of Gaming Solutions, hanno innescato un acceso dibattito sulla quantità di VRAM ritenuta adeguata per le schede grafiche di fascia media. Azor ha infatti affermato che 8 GB di VRAM sono sufficienti per la maggior parte dei giocatori , considerando che una larga fetta del pubblico si dedica principalmente a titoli eSport a risoluzione 1080p. Una posizione senza dubbio legittima, ma che cozza con le precedenti strategie di AMD, che in vista dell'uscita delle RX 7000 aveva enfatizzato l'importanza di una maggiore VRAM, arrivando persino a criticare le scelte di NVIDIA in merito alla capacità di memoria delle GPU di nuova generazione. Ma non è tutto.

In un contesto in cui la richiesta di prestazioni grafiche sempre più elevate si scontra con la necessità di contenere i costi, la gestione della memoria video (VRAM) è un elemento cruciale per le GPU. La quantità di VRAM disponibile su una scheda grafica incide direttamente sulla sua capacità di gestire texture ad alta risoluzione, modelli poligonali complessi e scenari di gioco dettagliati. La scelta di quanti gigabyte di VRAM integrare in una scheda grafica è quindi una decisione importante, che deve bilanciare prestazioni, costi e il target di riferimento.

L'incoerenza di AMD, ovvero la differenza tra marketing e realtà

La giustificazione fornita da AMD si basa sull'analisi delle abitudini di gioco più diffuse. Dati provenienti da piattaforme come Steam Charts, che monitorano i titoli più giocati, sembrano supportare l'idea che una vasta platea di utenti prediliga giochi eSport come CS:2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds e Apex Legends. Questi titoli, pur richiedendo una buona reattività del sistema, non sono solitamente tra quelli che necessitano di un'elevatissima quantità di VRAM per funzionare fluidamente a 1080p. La loro natura competitiva e l'elevato numero di giocatori contemporanei li rendono un punto di riferimento importante per le strategie di mercato e rendono "vendibile" una GPU pensata per il 1080p.

Le dichiarazioni di Azor, quindi, avrebbero perfettamente senso, se non fosse per un paio di precedenti. Il primo è che in passato, come detto, AMD aveva criticato le scelte di NVIDIA in merito alla capacità di memoria delle sue GPU di nuova generazione. La seconda è che la AMD Radeon RX 9060 XT è stata pubblicizzata come una scheda video per il 1440p. Per la precisione, in alcuni comunicati si legge: "progettata per sbloccare un'esperienza di gioco ultra-fluida a 1440p, la Radeon RX 9060 XT è stata creata per i giocatori che si aspettano di più" e che è anche "progettata per affrontare i carichi di lavoro più difficili nel gaming".

Ma la Radeon RX 9060 XT è venduta in due edizioni, una da 8 GB e una da 16 GB, entrambe sotto lo stesso nome, come si può vedere anche nel recente annuncio delle versioni Acer Nitro. L'affermazione di Azor contrasta quindi con la tesi che questo modello possa essere stato progettato per i 1440p, visto che nel comunicato non si fa alcuna menzione al fatto che questo consiglio sia riferito al modello con più VRAM. Da nessuna parte, infatti, nemmeno in una piccola nota a fondo pagina, si legge che la versione da 8GB sia consigliata per i giochi eSport a 1080p.

AMD, insomma, può tranquillamente offrire una scelta al consumatore, proponendo GPU con diversi tagli di VRAM. Il problema è che, in mancanza di una chiara distinzione nel nome del prodotto, le parole scelte per i comunicati stampa dovrebbero essere più oculate. Tra l'altro alcuni titoli recenti e particolarmente psanti dal punto di vista grafico possono saturare 8 GB di VRAM già a 1080p.

Voi che cosa ne pensate della questione? Trovate giusto che i produttori di GPU usino questa strategia di marketing piuttosto ingannevole? Diteci la vostra nei commenti. Intanto molti youtuber e siti hanno accusato Nvidia di aver tentato di manipolare le recensioni della GeForce RTX 5060.