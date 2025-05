Ufficiali le GPU AMD Radeon RX 9060 XT OC e Intel Arc B580 OC in versione Acer Nitro: specifiche e prezzi

Acer ha presentato nuove schede grafiche Nitro con tecnologia AMD e Intel, pensate per il gaming e la creazione di contenuti. Le nuove schede includono Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB, disponibile anche in bianco, con clock fino a 2.740 MHz, supporto per 8K e funzionalità di Intelligenza Artificiale tramite l'app AI Playground, e Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC.

Per quanto riguarda la scheda AMD, sono disponibili in versioni da 16GB e 8GB, con boost clock fino a 3.320 MHz e game clock fino a 2.780 MHz, e integrano le tecnologie AMD come HYPR-RX e FidelityFX Super Resolution 4.