La maggior parte dei giocatori PC non ha bisogno di più di 8 GB di VRAM, secondo AMD e la sua RX 9060 XT

Secondo AMD, che ha appena lanciato la GPU Radeon RX 9060 XT , la maggior parte dei giocatori PC non ha bisogno di più di 8 GB di VRAM . A dirlo è stato il chief architect delle soluzioni gaming dell'azienda (ed ex co-fondatore di Alienware), Frank Azor. Detto questo, la RX 9060 XT può essere acquistata con 8 o 16 GB di VRAM, mentre la soluzione entry level di Nvida, la criticatissima GeForce RTX 5060 , ha soltanto 8 GB di VRAM.

Esigenze diverse

Chiaramente l'obiettivo di AMD è quello di difendere la versione più economica della sua nuova GPU, anche se diversi giochi recenti hanno dimostrato che 8 GB di VRAM non permettono di andare oltre i dettagli medi a 1080p, senza compromettere le prestazioni.

C'è da dire che l'affermazione di Azor ha senso se guardiamo al mercato nel suo complesso e non ci limitiamo a guardare alla nicchia degli hardcore gamer, come fatto notare da egli stesso in un post su X.

Azor ha risposto a Michael Quesada, youtuber che si occupa di hardware per PC e alla sua affermazione su come si possa giustificare l'inserimento di soli 8 GB di VRAM in una nuova scheda grafica nel 2025.

Secondo il dirigente di AMD, "la maggior parte dei videogiocatori gioca ancora a 1080p e non ha bisogno di più di 8 GB di memoria", aggiungendo che "i giochi più giocati a livello mondiale sono principalmente titoli esports." Azor ha poi spiegato che "Non le faremmo se non ci fosse un mercato. Se 8 GB non fanno per te, c'è la versione da 16 GB. Stessa GPU, nessun compromesso, solo opzioni di memoria."

Insomma, se i produttori di GPU continuano a farne da 8GB di VRAM è perché, evidentemente, c'è un mercato che le vuole, come del resto dimostrano anche i sondaggi hardware condotti regolarmente da Steam. Va considerato poi che i titoli più giocati in assoluto su PC sono spesso poco esosi in termini di richieste hardware, come ad esempio la maggior parte dei free-to-play. Pensate a Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends o Marvel Rivals, per avere degli esempi di titoli molto giocati.