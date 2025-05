Nvidia ha lanciato i driver GeForce Game Ready 576.52 ottimizzati per GeForce RTX 5060

Nvidia ha pubblicato i driver GeForce 576.52 WHQL per tutte le sue GPU, ottimizzati per la recente Geforce RTX 5060, disponibile solo da qualche giorno. Come sempre, presenti delle ottimizzazioni anche per i videogiochi del momento, in particolare F1 25 e Dune: Awakening.

Inoltre, secondo Nvidia i nuovi driver garantiscono prestazioni migliorate in Naraka: Bladepoint, che ora supporta il Ray Tracing per l'illuminazione globale e i riflessi. Quindi, il gioco avrà una illuminazione migliorata e riflessi più realistici, anche se non ci sarà il Path Tracing.