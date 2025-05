Windows 11 prepara una funzione di continuità tra PC e smartphone in stile Apple

Microsoft sta lavorando a una funzione inedita per Windows 11 che promette di rivoluzionare il modo in cui si passa da uno smartphone al PC. Chiamata "Cross Device Resume", la novità ricorda da vicino Handoff di macOS: consente di riprendere un'app sul computer esattamente da dove si era lasciata sul telefono. L'azienda ha mostrato brevemente questa funzionalità in una sessione della conferenza Build 2025, ma ha poi rimosso la dimostrazione dal video ufficiale, forse perché ancora in fase embrionale.

Durante la presentazione, Aakash Varshney - senior product manager di Microsoft per l'esperienza cross-device - ha spiegato che, quando un'app viene utilizzata su uno smartphone o tablet, Windows può segnalare visivamente l'attività in corso tramite una piccola icona sulla barra delle applicazioni. Un semplice clic sull'icona permetterà di riaprire l'app e continuare esattamente da dove ci si era interrotti. La demo mostrava proprio Spotify: con il brano in ascolto su telefono, bastava un clic sull'icona del programma nel taskbar per ritrovare la stessa canzone in esecuzione sul PC, senza bisogno di cercarla manualmente.