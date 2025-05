Notepad diventa intelligente: Microsoft testa la scrittura automatica con l’AI su Windows 11

La nuova funzione "Write" consente di generare testi partendo da un prompt e si affianca ad altri strumenti AI in Paint e Snipping Tool. Disponibile per ora agli utenti Windows Insider.

Microsoft ha iniziato a testare una funzione rivoluzionaria per Notepad, il celebre Blocco Note incluso da sempre in Windows. Si chiama "Write" e consente di generare automaticamente testi grazie all'uso dell'intelligenza artificiale generativa. La novità fa parte dell'ultima build di Windows 11 rilasciata nei canali Canary e Dev per gli utenti del programma Windows Insider e mira a trasformare uno strumento semplice e minimale in un alleato evoluto per la scrittura assistita. Attraverso il nuovo menu di Copilot, gli utenti possono selezionare la voce "Write" per attivare la generazione automatica di contenuti. Il sistema mostrerà un prompt in cui inserire le istruzioni e, in pochi secondi, il testo suggerito apparirà nel documento. A quel punto l'utente potrà decidere se mantenerlo, scartarlo o modificarlo ulteriormente con altri comandi. La funzione può essere utilizzata anche per ampliare o migliorare del contenuto già esistente, selezionando il testo e chiedendo all'AI di lavorarci sopra.

Write si affianca a Summarize e Rewrite, già in fase di test La funzione Write non arriva da sola: è solo l'ultima in ordine di tempo tra le nuove capacità AI introdotte da Microsoft in Notepad. A marzo era stata lanciata "Summarize", in grado di generare automaticamente un riassunto del testo presente nel documento. A novembre 2024, invece, era comparsa "Rewrite", pensata per riformulare le frasi, modificare il tono, allungare o accorciare i testi con un semplice clic. Con Write, Notepad diventa sempre più simile a un assistente di scrittura evoluto, pensato per aiutare sia utenti comuni che professionisti nella redazione di bozze, appunti e testi di vario tipo. Per usare la funzione, è necessario essere loggati con il proprio account Microsoft e, come accade per altre funzionalità basate sull'AI nei PC Copilot Plus, verranno utilizzati dei "crediti" - anche se non è ancora chiaro se, in futuro, questi saranno a pagamento.