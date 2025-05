George R.R. Martin produce un film animato su Ercole, tanto Winds of Winter si scrive da solo

Cosa fa George R.R. Martin? Non scrive Winds of Winter, però in compenso ha trovato un nuovo progetto a cui dedicarsi. Questa volta non si tratta di un nuovo spin-off de Il Trono di Spade, ma di un film animato dedicato a Ercole.

Sarà il produttore di questa pellicola che adatterà la classica storia greca delle 12 fatiche di Ercole, almeno secondo quanto indicato dal The Hollywood Reporter.