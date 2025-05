L'idea di Dino Path Trail è semplice e geniale: inserire i dinosauri all'interno della selvaggia frontiera americana. Sergio Leone incontra Michael Crichton in questa ambientazione che in realtà nasce dall'ispirazione a un altro autore americano: James Gurney, l'inventore dell'universo narrativo di Dinotopia. Nei lavori di Gurney, esseri umani e dinosauri convivono in pace, anzi collaborano in questa utopia dove l'uomo è ancora in perfetta armonia con la natura. È singolare che Dinotopia sia una fonte d'ispirazione dichiarata, perché in Dino Path Trail esseri umani e dinosauri sono invece perennemente in lotta tra loro per le motivazioni più disparate: territorio, fame, caccia e bracconaggio. Le uova di dinosauro, infatti, danno accesso a certe capacità sovrannaturali molto ambite dai pistoleri. In particolare molto ambite da Lucy, la nostra protagonista.

Quella immaginata da Void Pointer, studio di sviluppo romano alla prima opera, è un'ambientazione curiosa, molto originale. In questo mondo alternativo in cui i dinosauri non si sono mai estinti sembra non esserci spazio per nessun'altra forma di vita che non sia quella umana o quella dei giganteschi rettili. Perfino i nativi americani hanno plasmato la loro spiritualità animista attorno alle figure di questi antichi e terribili predatori, per cui nutrono rispetto e timore. Per esempio i loro nomi, a differenza di come la Storia ci ha insegnato, non riguardano bovini accomodati o equini scatenati, ma raptor e pterodattili.

Le tracce di sangue che lasciamo al nostro passaggio ci suggeriscono quali zone abbiamo già visitato

Parte da qui, Dino Path Trail, e dall'immortale The Oregon Trail (citato già nel titolo), per narrare una storia che ha al suo interno due anime: quella sabbiosa e ruvida del racconto di frontiera, e quella colorata del fumetto o, per l'appunto, del libro illustrato. Un'avventura roguelike non perfetta, ma con parecchi colpi in canna.