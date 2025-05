AGON by AOC al primo posto per i monitor gaming: è il sesto anno consecutivo

Secondo l'IDC Worldwide Quarterly Gaming Tracker, basato sui dati di sell-out del report del quarto trimestre del 2024, AOC e AGON by AOC si sono posizionate al primo posto nella classifica mondiale dei brand dedicati ai monitor gaming (per monitor a partire da 100 Hz) ogni anno dal 2019. Nel secondo trimestre del 2024, inoltre, i monitor da gaming hanno raggiunto il 20% delle spedizioni totali di display a livello globale.

"Essere riconosciuti ancora una volta come leader conferma il nostro impegno verso i gamer di tutto il mondo", ha dichiarato Kevin Wu, Head of the Monitors Business Unit di AOC. "Continueremo a evolverci insieme alla community del gaming, sviluppando hardware e gaming experience all'altezza delle aspettative dei giocatori più esigenti di oggi".