ASUS svela la ROG RTX 5090 Matrix: design con copertura circolare e illuminazione RGB Infinity Mirror

ASUS sta preparando il nuovo design ROG Matrix per la GeForce RTX 5090. Dopo la ROG Astral, potremo aspettarci una GPU con copertura circolare e illuminazione Infinity Mirror, non una novità rivoluzionaria, bensì un design comunque unico nel suo genere. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Il design ROG RTX 5090 Matrix

Come vi abbiamo già anticipato, le RTX 5090 vanteranno un design a tre ventole, con copertura circolare e illuminazione RGB Infinity Mirror che mostra il marchio ROG, presumibilmente personalizzabile. Pare inoltre che questa GPU sia raffreddata ad aria, rispetto alla ROG Matrix RTX 4090 con soluzione di raffreddamento AIO. Tuttavia, ad oggi non è chiaro se questa GPU sia effettivamente raffreddata esclusivamente ad aria o se presenti anche un dissipatore AIO, ma in ogni caso vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni in merito.

ROG RTX 5090 Matrix

Ad ogni modo, le ventole dovrebbero presentare dimensioni uguali, senza particolari variazioni. Questa GPU dovrebbe essere annunciata a breve, quindi dovremmo saperne di più tra pochi giorni. Tra le principali novità dovremmo trovare un boost clock elevato fin dall'inizio, oltre a un PCB adattato per sbloccare frequenze più elevate tramite l'overclocking manuale. Anche il prezzo resta un'incognita, ma secondo varie ipotesi potrebbe costare più di 3000 dollari, se si considerano i prezzi attuali delle RTX 5090. Non esattamente economica, quindi, ma restiamo in attesa di maggiori informazioni.