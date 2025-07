Asus crea la RTX 5090 da mezzo milione: è una GPU d'oro puro, uno spettacolo per gli occhi

Asus ha appena svelato una versione incredibile della sua scheda video di punta, la RTX 5090. Non si tratta solo di potenza grafica, ma di puro lusso: si chiama RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition ed è interamente rivestita in vero oro.

Questa GPU è stata mostrata in anteprima al Bilibili World 2025 in Cina, dove ha attirato l'attenzione di tutti, anche di volti noti del mondo del gaming e della tecnologia. Si tratta, chiaramente, di una GPU non orientata al mercato consumer ma dedicata, per lo più, ad un mercato di collezionisti di lusso, in questo caso di hardware di lusso.