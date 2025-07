I prezzi di ROG Xbox Ally potrebbero essere trapelati in anticipo dallo store di ASUS

A seguito di quello che sembra essere stato uno sbadato errore dello store online ASUS, potrebbero essere emersi in anticipo i prezzi di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, i due PC handheld frutto della partnership tra Microsoft e la casa taiwanese, brandizzati Xbox.

Secondo quanto riportato dal portale 3djuegos, l'anteprima di Google dello store ASUS Store by MacMan, divisione spagnola ufficiale della compagnia, avrebbe mostrato per errore le pagine prodotto con i relativi prezzi. Da queste informazioni emerge che ROG Xbox Ally sarà proposto a un prezzo consigliato di 599 euro, mentre per il modello potenziato Ally X si parla di 899 euro.