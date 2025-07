Il cosplay di Maomao da Il Monologo della Speziale di breezy.cos danza in attesa della Stagione 3 dell'anime

Il Monologo della Speziale si è affermato come uno degli anime più acclamati degli ultimi anni. Non sorprende, dunque, che al termine della messa in onda dell'ultimo episodio della seconda stagione sia stata immediatamente confermata la produzione della terza, nella speranza che il suo debutto non si faccia attendere troppo a lungo. Per ingannare l'attesa, vi proponiamo il suggestivo cosplay di Maomao realizzato da breezy.cos..

Maomao è una giovane speziale di origini umili, cresciuta nel quartiere a luci rosse, dotata di una mente brillante e di un'ironia tagliente. La sua passione per i veleni e le erbe medicinali la spinge a sperimentarli su sé stessa, sviluppando una resistenza quasi mitridatica. Sebbene aspiri a una vita tranquilla, lontana dai riflettori, una serie di sfortunate coincidenze la coinvolgerà nelle complesse vicende del Palazzo Interno. Qui, grazie alla sua intelligenza e alle sue competenze mediche, si troverà a risolvere casi misteriosi e avvelenamenti, attirando l'attenzione dell'enigmatico Jinshi.